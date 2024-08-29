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≡ Навязчивую “любовь“ хотят запретить в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49969
Навязчивую “любовь“ хотят запретить в Казахстане
Отправлено: 29.08.24 - 09:55
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В КоАП могут внести более 100 поправок. Одной из них станет новая статья - 115-1, подразумевающая наказание за сталкинг (преследование). Также в кодексе планируется дать четкое пояснение, что будет считаться сталкингом.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15341
Re: Навязчивую “любовь“ хотят запретить в Казахстане
Отправлено: 29.08.24 - 09:55
#1
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На работе знакомится нельзя посадят.
На улице нельзя-посадят. А где ж тогда знакомится? Придумали же сталинги разные.
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