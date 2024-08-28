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≡ Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49969
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 28.08.24 - 20:13
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Большой концерт с артистами не только из Казахстана, но и из Германии и фейерверк на 7 минут наверняка запомнились зрителям. Но правда и то, что на этом впечатления от праздника у многих закончились. Организаторы, как и год назад, не смогли выйти за рамки выступления трио приглашенных звезд.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15341
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 09:16
#15
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Цитата:
Kairat stayer: Нам тогда деревенским пролетарские песни, книги, фильмы по душе были.
Не прибедняйся. Было радио. Ходили кассеты разные. Шатунов из всех утюгов пел)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5804
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 09:24
#16
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Цитата:
Vit:
Не прибедняйся. Было радио. Ходили кассеты разные. Шатунов из всех утюгов пел)


Там речь про западные песни идёт, плохих парней и.т.д. нам деревенским их устои вообще не по душе были. Шатунов был советским же, его слушали, ещё фильмы производства Индия крутили, всем посёлком смотрели :lol: :lol: :lol: .
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15341
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 09:36
#17
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Цитата:
Kairat stayer:
Да соглашусь. В городе было тяжело найти метал, рок, индастриал. Была только одна звукозапись около детского мира. Немец держал. Говорят потом он свалил в Германию но действительно было трудно найти музыку узкой направленности.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5804
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 09:41
#18
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Цитата:
Vit:
В городе было тяжело найти метал, рок, индастриал...


Попозже они на виниловых пластинках, кассетах и до деревень доходили, всякие танцевальные зарубежные песни, на дискотеках крутили, но не метал, рок и.т.д.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2271
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 10:20
#19
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Цитата:
bgb:
И В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ следует выделять запятыми!

В данном случае запятые не нужны. Специально консультировался с корректором.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2271
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 10:22
#20
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Цитата:
Добринцофф:
Так сколько всё таки?

Все-таки 5 миллиардов
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