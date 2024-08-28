Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 28.08.24 - 20:13
Большой концерт с артистами не только из Казахстана, но и из Германии и фейерверк на 7 минут наверняка запомнились зрителям. Но правда и то, что на этом впечатления от праздника у многих закончились. Организаторы, как и год назад, не смогли выйти за рамки выступления трио приглашенных звезд. Читать новость
В Костанае возле Марта каждый вечер какая-то движуха. То поют, то играют, то стихи читают, то дискотека ретро. В Рудном тишь да гладь. Люди в Рудном просто не умеют отдыхать или расслабляться. Я был на площади на день города. Мало кто улыбался. Ещё момент щекотливый: все артисты практически полностью весь репертуар на казахском. Это и понятно, процент эфира, закон... Но на площади всё же было половина "русскоглазых" и у них ничего не отзывалось. Много людей в возрасте, эта музыка тоже не для них. Всё же день города 67 лет. Это три поколения. Значит все три поколения нужно охватить. Проложить мост. Преемственность. P.S. почему же "Плохой парень в голубом" был всё же в красном? Весь концерт думал.
Вот я бы не стал переводить название группы. Там заложен очень большой смысловой потенциал (или разбег): Blue можно перевести как синий, печаль, грусть, блюз... У Битлов песня Харрисона For you blue - Блюз для тебя...
Цитата:
Дети отложили музыкальный инструмент в сторону и в лучшем случае общались друг с другом, а в худшем залипали в сотовые телефоны. Источник:
Вы представляете, что значит детям сидеть и непрерывно играть на домбре? Это же дети! Им неинтересно для услады взрослых сидеть и несколько часов заниматься монотонным занятием!!! И В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ следует выделять запятыми! Это бревно!!!
Казахстан многонациональная страна как-бэ Город закладывался людьми разных национальностей. Я понимаю о чем вы говорите. И полностью поддерживаю. Но праздник - в данном случае не национальный, и не связан с идентичностью. Это праздник города. Праздник памяти. День шахтёра. Можно было бы спеть и какую-нибудь шахтерскую песню, ну типа как там Назарбаев пел: ту заводскую, проходную, что в люди вывела меня. Или комсомольскую какую-нибудь, в дань тем первопроходцам. Я не о национальности в данный момент пишу, а об исторической преемственности, которую можно было бы и нужно было бы отразить в памятном дне. Вспомнить прошлых героев, рассказать их истории. Праздник - это не просто задницей потрясти, под песню на непонятном языке. Должен быть смысл. Веха.
Alehander: Вспомнить прошлых героев, рассказать их истории. Праздник - это не просто задницей потрясти, под песню на непонятном языке. Должен быть смысл. Веха.
......извеняюсь за мой предыдущий пост...а если серьёзно сегодня руководство страны да на местах не хотят вспоминать героев,всё что там было это грязно и плохо,вот без прошлого ой как заживём счастливо..
Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать