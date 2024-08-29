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≡ «Наша задача - войти в тройку». Костанайская область заняла 6 место РК по производству продуктов промышленности за 2023 год
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49968
«Наша задача - войти в тройку». Костанайская область заняла 6 место РК по производству продуктов промышленности за 2023 год
Отправлено: 29.08.24 - 00:20
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Об этом сообщил глава региона Кумар АКСАКАЛОВ на плановой сессии Костанайского областного маслихата: "Мы видим, что это возможно. Это будет означать новые рабочие места и налоговые поступления".
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1987
Re: «Наша задача - войти в тройку». Костанайская область заняла...
Отправлено: 29.08.24 - 00:20
#1
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"Любой ценой добиваться медалей – не наш путь."- сказал президент Токаев.
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