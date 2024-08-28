НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49968
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 28.08.24 - 20:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большой концерт с артистами не только из Казахстана, но и из Германии и фейерверк на 7 минут наверняка запомнились зрителям. Но правда и то, что на этом впечатления от праздника у многих закончились. Организаторы, как и год назад, не смогли выйти за рамки выступления трио приглашенных звезд.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40614
Re: Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города...
Отправлено: 28.08.24 - 20:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется нормально там все было, даже отлично.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10017
Re: Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города...
Отправлено: 28.08.24 - 20:41
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А в социальных сетях более 5 000 000 прослушиваний



Цитата:
(более 5 млрд. прослушиваний в социальных сетях).

Источник:

Так сколько всё таки?
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3439
Re: Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города...
Отправлено: 28.08.24 - 21:20
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Так сколько всё таки?

неужели не понятно? 5 триллионов!
Как говорил Суворов при сдаче рапорта о победе и уничтожении 500 турок: А-а, пиши, что уничтожено 5000.Кто их, басурманов считать будет?!
Профайл
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
410
Re: Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города...
Отправлено: 28.08.24 - 21:24
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае возле Марта каждый вечер какая-то движуха. То поют, то играют, то стихи читают, то дискотека ретро. В Рудном тишь да гладь. Люди в Рудном просто не умеют отдыхать или расслабляться. Я был на площади на день города. Мало кто улыбался. Ещё момент щекотливый: все артисты практически полностью весь репертуар на казахском. Это и понятно, процент эфира, закон... Но на площади всё же было половина "русскоглазых" и у них ничего не отзывалось. Много людей в возрасте, эта музыка тоже не для них. Всё же день города 67 лет. Это три поколения. Значит все три поколения нужно охватить. Проложить мост. Преемственность.
P.S. почему же "Плохой парень в голубом" был всё же в красном? Весь концерт думал.
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4553
Re: Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города...
Отправлено: 28.08.24 - 22:07
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Bad Boys Blue («Плохие парни в синем»)
Источник:

Вот я бы не стал переводить название группы.
Там заложен очень большой смысловой потенциал (или разбег): Blue можно перевести как синий, печаль, грусть, блюз...
У Битлов песня Харрисона For you blue - Блюз для тебя...

Цитата:
Дети отложили музыкальный инструмент в сторону и в лучшем случае общались друг с другом, а в худшем залипали в сотовые телефоны.
Источник:

Вы представляете, что значит детям сидеть и непрерывно играть на домбре?
Это же дети!
Им неинтересно для услады взрослых сидеть и несколько часов заниматься монотонным занятием!!!
И В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ следует выделять запятыми! Это бревно!!! ;-) :lol:
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1987
Re: Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города...
Отправлено: 28.08.24 - 22:24
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:

На площади не был, смотрел прямую трансляцию по телевизору (спасибо РЦТ) . Мягко говоря, вы не правы, вполне достаточно было выступлений и на русском языке.
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1987
Re: Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города...
Отправлено: 28.08.24 - 22:35
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Георгий опять не удивил. В очередной раз подтвердил, что не ровно дышит в сторону Рудного, в негативном ракурсе. Чем же город то не угодил?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24340
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 28.08.24 - 22:49
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:
Ещё момент щекотливый: все артисты практически полностью весь репертуар на казахском.

Ну а как иначе.

Цитата:
Alehander:
Но на площади всё же было половина "русскоглазых"

Упс, недоработка чья-то :lol:
Профайл
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
410
Re: Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города...
Отправлено: 28.08.24 - 22:54
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Мягко говоря, вы не правы

Возможно. Я был с девяти вечера и до конца фейерверков
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1524
Re: Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города...
Отправлено: 28.08.24 - 23:00
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:
Ещё момент щекотливый: все артисты практически полностью весь репертуар на казахском

.....всё правильно не на украинском им петь,живём в зависимом Казахстане, певцы наши язык наш казахский,кому ненравится сами должны знать,как там вокзал что ли...
Профайл
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
410
Re: Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города...
Отправлено: 28.08.24 - 23:24
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
вокзал что ли...

Казахстан многонациональная страна как-бэ
Город закладывался людьми разных национальностей. Я понимаю о чем вы говорите. И полностью поддерживаю. Но праздник - в данном случае не национальный, и не связан с идентичностью. Это праздник города. Праздник памяти. День шахтёра. Можно было бы спеть и какую-нибудь шахтерскую песню, ну типа как там Назарбаев пел: ту заводскую, проходную, что в люди вывела меня.
Или комсомольскую какую-нибудь, в дань тем первопроходцам.
Я не о национальности в данный момент пишу, а об исторической преемственности, которую можно было бы и нужно было бы отразить в памятном дне. Вспомнить прошлых героев, рассказать их истории. Праздник - это не просто задницей потрясти, под песню на непонятном языке. Должен быть смысл. Веха.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1524
Re: Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города...
Отправлено: 29.08.24 - 00:21
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:
Вспомнить прошлых героев, рассказать их истории. Праздник - это не просто задницей потрясти, под песню на непонятном языке. Должен быть смысл. Веха.


......извеняюсь за мой предыдущий пост...а если серьёзно сегодня руководство страны да на местах не хотят вспоминать героев,всё что там было это грязно и плохо,вот без прошлого ой как заживём счастливо..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 129, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 129
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS