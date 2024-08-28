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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.08.24 - 01:58
#11131
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Цитата:
Эл-починно:

Я не понимаю Вы радуетесь! Или как? Захватили, убили, уничтожили, просто счастье какое то дляВас!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.08.24 - 02:04
#11132
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Я в общем то про то, что не американцы перешли границу другой страны, а Вы в этих бедах вините их! Кто то не начал бы войну, можно было бы разговаривать, а так?Смотрим со стороны и радуемся, ура убили, тысяч несколько украинцев, ура убили тысяч несколько русских, радость такая, Так Эл? Конечно они же с одной стороны бандеровцы, а с другой путинисты, сколько ещё будем радоваться?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15334
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.08.24 - 07:40
#11133
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Цитата:
saba: Я не понимаю Вы радуетесь! Или как? Захватили, убили, уничтожили, просто счастье какое то дляВас!
Не кто, не че не радуются. Все взрослые люди, все всё понимают. Страшные вещи сегодня происходит на Украине.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40608
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.08.24 - 15:31
#11134
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Цитата:
saba:
ура убили, тысяч несколько украинцев, ура убили тысяч несколько русских, радость такая

Разговаривал с немцами, в принципе все они рады, что славяне мочат друг друга и это пока не прекратится, потому что вооружения Германия дает ровно на столько, чтоб украинцы не победили, а просто уничтожали русских, а те их.
То есть Германии это очень выгодно, да и всей Ойропе, Бог с ними украинцами, задача ослабить Россию на несколько десятков лет технологически и людски, вытащив от туда все ее умы к себе..
С Украины уже все вытащили.
Потому неудивительно, что электрон радуется..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24333
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.08.24 - 18:18
#11135
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Цитата:
111:
вытащив от туда все ее умы к себе.. С Украины уже все вытащили.

О, ты это только сейчас заметил? Нас с Элом у вас безо всякой войны вытащили, а вы ещё и радуетесь - меньше народу, больше кислороду. Дыши теперь :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40608
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.08.24 - 18:33
#11136
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Цитата:
maxsaf:
Нас с Элом у вас безо всякой войны вытащили, а

Хм..
А вы нам тут что, нужны были?
В данном случае говорю про вашу радость, что как он скинул, рад за то, что славянские города стирают славяне.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40608
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.08.24 - 19:47
#11137
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Нужен ли Костанаю очередной торгаш с какого то мелкого лотка?
Да, разумеется, как и с крупного маркета допустим.
Но нужен ли тот, кто не умеет вести бизнес и прогорает, таких очень много, очень, и вот они уже вообще не нужны, их никто не помнит и все о них забывают сразу же и идут к другим, вставшим на их место и которые смогли вести свой бизнес купи продай..
Это вот так происходит..
Так что это отнюдь не ум как таковой, который ищет Запад у нас, хотя торгаши не глупые люди, нужно это признать, но только в своей отрасли и никогда не станут физиками ядерщиками..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24333
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.08.24 - 20:18
#11138
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Цитата:
111:
А вы нам тут что, нужны были?

Неа, мы нужны Америкам и Германиям))

Цитата:
111:
и людски, вытащив от туда все ее умы к себе..

Вот, ты сам же об этом и говоришь. Причем началось это с развала союза. Тогда была самая первая волна и наверное самая массовая.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15334
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.08.24 - 20:25
#11139
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Капец. 6 лямов. Пока притащи сюда в 10 встанет. Че за дела. Почему такие налоги большие.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40608
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.08.24 - 21:17
#11140
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Цитата:
maxsaf:
Причем началось это с развала союза.

Война Путина с Украиной началась из за развала Союза?
Ты вообще где такое мог придумать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40608
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.08.24 - 21:19
#11141
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Цитата:
maxsaf:
Тогда была самая первая волна и наверное самая массовая.

Не знаю, какая массовая, началась с 2012го года, когда Безумец решил по заданию Запада уничтожить больше всего именно славянского населения..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
812
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.08.24 - 21:53
#11142
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Цитата:
111:
вытащив от туда все ее умы к себе..


И хорошо! Если получилось значит они молодцы. Поставили задачу, задачу выполнили. Это подход, хто умение работать на результат.
а те пусть себе дальше грызутся кто из них правильней "гэкает". Там же тямы ни у одних ни у вторых не хватает сообразить что пока они убивают друг друга они не зарабатывают деньги и пока они заняты херней весь остальной мир развивается и делает деньги на их грызне. И ладно бы хотя бы делились с ними, тогда эту потасовку можно было бы назвать работой. А то ж на чистом энтузиазме мутузят друг друга
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