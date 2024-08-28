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saba: Я не понимаю Вы радуетесь! Или как? Захватили, убили, уничтожили, просто счастье какое то дляВас!

Цитата:Не кто, не че не радуются. Все взрослые люди, все всё понимают. Страшные вещи сегодня происходит на Украине.