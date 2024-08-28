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≡ "Это позволит выиграть время" - Как обеспечивают безопасность школ, проверила полиция в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49967
"Это позволит выиграть время" - Как обеспечивают безопасность школ, проверила полиция в Костанае
Отправлено: 28.08.24 - 21:53
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Проверку в средней школе № 17 провели сегодня утром. Обеспечением безопасности школы занимается фирма KZ-Security. Ее сотрудники продемонстрировали, как они нажимают на тревожную кнопку, чтобы вызвать вооруженных охранников.
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b
* bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4553
Re: "Это позволит выиграть время" - Как обеспечивают...
Отправлено: 28.08.24 - 21:53
#1
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Для нас всегда открыта школы дверь... 8-)
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