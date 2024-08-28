Re: Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города...

Отправлено: - 21:24

В Костанае возле Марта каждый вечер какая-то движуха. То поют, то играют, то стихи читают, то дискотека ретро. В Рудном тишь да гладь. Люди в Рудном просто не умеют отдыхать или расслабляться. Я был на площади на день города. Мало кто улыбался. Ещё момент щекотливый: все артисты практически полностью весь репертуар на казахском. Это и понятно, процент эфира, закон... Но на площади всё же было половина "русскоглазых" и у них ничего не отзывалось. Много людей в возрасте, эта музыка тоже не для них. Всё же день города 67 лет. Это три поколения. Значит все три поколения нужно охватить. Проложить мост. Преемственность.

P.S. почему же "Плохой парень в голубом" был всё же в красном? Весь концерт думал.