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≡ Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49965
Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025 года
Отправлено: 28.08.24 - 17:23
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Для запуска авиасообщения необходимо получить определённую категорию от американских экспертов по оценке безопасности полётов. Ранее авиакомпания Boeing подтвердила намерение открыть прямой рейс из Казахстана в США
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7049
Re: Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025...
Отправлено: 28.08.24 - 17:23
#1
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Давно уже наладили бы этот рейс, если они не смотрели бы на нас свысока как на второсортных. Все летают к ним через Турцию или европу, на перекладных
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24332
Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025 года
Отправлено: 28.08.24 - 18:23
#2
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Теперь Абайка сможет ещё чаще мечтать об Америке. :lol:

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