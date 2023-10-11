Вечная жизнь 2.0

Отправлено: - 17:44

Сон. Стучу в дом деда. Открывает моя бабушка. Я такой щемлюсь, хочу зайти. Она прогоняет. Уходи. И этот сон уже не раз. И не два. Иногда кажется это наверно мне что то сверху говорит. Может мне осталось немного жить. А макс? Че там по этому поводу ваш ии говорит?