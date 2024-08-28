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≡ Первый раз за границей: пара пенсионеров умилила Казнет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49965
Первый раз за границей: пара пенсионеров умилила Казнет
Отправлено: 28.08.24 - 17:17
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Жительница Казахстана показала поездку в своем аккаунте TikTok, и видео мгновенно стало популярным, набрав 2,7 млн просмотров. В ролике видно, как родители Салтанат, 68-летняя мама и 69-летний папа, впервые сели в самолет.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7049
Re: Первый раз за границей: пара пенсионеров умилила Казнет
Отправлено: 28.08.24 - 17:17
#1
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В мире столько интересного,но только не в Мекку. Рекомендую на большом корабле округ Азии и в Европу. Там они увидят поболее.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15332
Первый раз за границей: пара пенсионеров умилила Казнет
Отправлено: 28.08.24 - 17:24
#2
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Как то спросил у своих пенсов. Че вы дома сидите. С гоняли бы куда. Ну есть же деньги. Ай, не хотят. Рыбалка, охота, огород. Сарай. Даже если им купишь билет, не поедут. Начнут ругаться. Зачем деньги тратишь. Старая закалка. Я тоже весь в них. Люблю что б запас прочности был на чёрный день)
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