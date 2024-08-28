Первый раз за границей: пара пенсионеров умилила Казнет

Отправлено: - 17:24

Как то спросил у своих пенсов. Че вы дома сидите. С гоняли бы куда. Ну есть же деньги. Ай, не хотят. Рыбалка, охота, огород. Сарай. Даже если им купишь билет, не поедут. Начнут ругаться. Зачем деньги тратишь. Старая закалка. Я тоже весь в них. Люблю что б запас прочности был на чёрный день)