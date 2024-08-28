Re: Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025...

Отправлено: - 17:23

Давно уже наладили бы этот рейс, если они не смотрели бы на нас свысока как на второсортных. Все летают к ним через Турцию или европу, на перекладных