Отправлено: - 17:02

абике:

Алиментщиков тоже надо выпускать из страны, она ведь теперь жалостливая ко всем!

Цитата:Я алиментщик. Ну у меня нету долгов. Не перед детьми не перед государством. Хотя я знаю людей которые по не сколько миллионов должны детям. Более того я даю деньги, а в замен не прошу не какие справки и расписки. Потомучто бывшая знает что я порядочный и в случаи чего ей голову откручу если она решит на меня на ровном месте в суд подать.