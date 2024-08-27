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≡ Должникам разрешат выезжать за границу из Казахстана: названы условия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49965
Должникам разрешат выезжать за границу из Казахстана: названы условия
Отправлено: 27.08.24 - 11:58
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"Введение в действие поправок позволит применить процедуру восстановления платежеспособности даже при отсутствии просрочки по обязательствам и отсутствии имущества, но при наличии стабильного дохода", - сообщили в КГД.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
329
Re: Должникам разрешат выезжать за границу из Казахстана:...
Отправлено: 27.08.24 - 11:58
#1
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Алиментщиков тоже надо выпускать из страны, она ведь теперь жалостливая ко всем!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15332
Re: Должникам разрешат выезжать за границу из Казахстана:...
Отправлено: 28.08.24 - 17:02
#2
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Цитата:
абике:
Алиментщиков тоже надо выпускать из страны, она ведь теперь жалостливая ко всем!

Я алиментщик. Ну у меня нету долгов. Не перед детьми не перед государством. Хотя я знаю людей которые по не сколько миллионов должны детям. Более того я даю деньги, а в замен не прошу не какие справки и расписки. Потомучто бывшая знает что я порядочный и в случаи чего ей голову откручу если она решит на меня на ровном месте в суд подать.
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