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Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем остальные регионы страны. Есть ли эффект?
Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем остальные регионы страны. Есть ли эффект?
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