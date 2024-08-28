Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем остальные регионы страны. Есть ли эффект?

Отправлено: - 16:45

В масштабах города:



Сильная колейность;



Во время/после дождей - широченные лужи (пешеходам физически нереально перейти дорогу, не промочив ноги);



Светофоры: (в большинстве своём) либо не работают (либо подсветки практически не видно), либо с неработающими таймерами, либо их просто коротит (то 2, а то и, 3 цвета горит);



На примере Абая (в центре и Наримановке)- очень узкие полосы - боковой интервал между машинами на соседних полосах очень маленький;



Половина города перекрыта на бесконечные ремонты (зачастую там, где он не особо и нужен)



Конфликтуют знаки и разметка;



Знаки "движение по полосам" появляются (в основном) в последний момент, когда уже разметка запрещает перестраиваться (очень не хватает знаков, расположенных над дорогой)



И ведь такие работы принимают. Значит, это - нормально.