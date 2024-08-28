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≡ Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем остальные регионы страны. Есть ли эффект?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49965
Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем остальные регионы страны. Есть ли эффект?
Отправлено: 28.08.24 - 09:56
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Только на ремонт внутрипоселковых дорог из областного бюджета выделено 20 млрд тенге. Об этом сообщил аким области Кумар АКСАКАЛОВ на плановой сессии восьмого созыва Костанайского областного маслихата.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3437
Re: Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем...
Отправлено: 28.08.24 - 09:56
#1
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Хорошими цифрами застили всем глаза а действительность все переворачивает. Дорогу Тавриченка-Денисовка уже год как бросили делать. Остался один лунный пейзаж и обломки бамперов на дороге.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15332
Re: Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем...
Отправлено: 28.08.24 - 10:20
#2
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Как по мне, то я вижу так. Одна из причин плохих дорог это отсутствие водоотоков.. Уверен Аким с Астаны в Щучинск гонял по автобану. Идёт дождь. На дороге океан воды. Стоят машины с гидроударом.. Разве это нормально.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
652
Re: Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем...
Отправлено: 28.08.24 - 12:29
#3
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До Сарыколя сделайте дорогу - позорники.
Трасса на столицу. Как после бомбежки. Позор вам господин Кумар.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10956
Re: Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем...
Отправлено: 28.08.24 - 14:39
#4
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---Почему автобаны в Германии построенные ещё при Гитлере(для некоторых - это 1934 -1941 года ) функционируют до сих пор ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40603
Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем остальные регионы страны. Есть ли эффект?
Отправлено: 28.08.24 - 15:46
#5
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Цитата:
Гога:
Почему автобаны в Германии построенные ещё при Гитлере(для

Потому что Гитлер гений, не смотря ни на что, он сделал Германию своими руками, такой, какая она сегодня.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15332
Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем остальные регионы страны. Есть ли эффект?
Отправлено: 28.08.24 - 16:19
#6
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Что бросается в глаза. Повсюду звуковые барьеры с разными вьюнами. У нас бы наверно уже с бюджета выделили на борьбу с зеленью лярды денег)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
955
Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем остальные регионы страны. Есть ли эффект?
Отправлено: 28.08.24 - 16:45
#7
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В масштабах города:

Сильная колейность;

Во время/после дождей - широченные лужи (пешеходам физически нереально перейти дорогу, не промочив ноги);

Светофоры: (в большинстве своём) либо не работают (либо подсветки практически не видно), либо с неработающими таймерами, либо их просто коротит (то 2, а то и, 3 цвета горит);

На примере Абая (в центре и Наримановке)- очень узкие полосы - боковой интервал между машинами на соседних полосах очень маленький;

Половина города перекрыта на бесконечные ремонты (зачастую там, где он не особо и нужен)

Конфликтуют знаки и разметка;

Знаки "движение по полосам" появляются (в основном) в последний момент, когда уже разметка запрещает перестраиваться (очень не хватает знаков, расположенных над дорогой)

И ведь такие работы принимают. Значит, это - нормально.
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