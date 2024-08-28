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≡ Вызвать сотрудника ЦОН на дом теперь можно в Казахстане. Как это сделать?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49965
Вызвать сотрудника ЦОН на дом теперь можно в Казахстане. Как это сделать?
Отправлено: 28.08.24 - 16:33
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"Важно учесть, что выездные сотрудники ЦОН могут оказать любые государственные услуги за исключением получения паспорта, удостоверения личности, водительских прав и регистрации транспортных средств", - отмечается в сообщении.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15332
Re: Вызвать сотрудника ЦОН на дом теперь можно в Казахстане. Как...
Отправлено: 28.08.24 - 16:33
#1
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Наши цоны молодцы. Так получилось у моего паспорта заканчивался срок. Я в Актобе как раз. Ну думаю, ладно поеду узнаю че да как. Думал только по прописке по месту жительство можно обновить. А нет. Легко, без проблем подал анкету и получил по срочном. В чужем городе. Приятно было. У нас все таки цифровизация на высоком уровне.
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