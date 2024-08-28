Re: Вызвать сотрудника ЦОН на дом теперь можно в Казахстане. Как...

Отправлено: - 16:33

Наши цоны молодцы. Так получилось у моего паспорта заканчивался срок. Я в Актобе как раз. Ну думаю, ладно поеду узнаю че да как. Думал только по прописке по месту жительство можно обновить. А нет. Легко, без проблем подал анкету и получил по срочном. В чужем городе. Приятно было. У нас все таки цифровизация на высоком уровне.