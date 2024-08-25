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≡ «Кричал, что его избивают на улице» - Дело об убийстве вблизи кафе-бара «Амбар» продолжают рассматривать в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49960
«Кричал, что его избивают на улице» - Дело об убийстве вблизи кафе-бара «Амбар» продолжают рассматривать в Костанае
Отправлено: 25.08.24 - 14:52
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23 августа допросили несовершеннолетнюю свидетельницу по делу. Из её показаний становится ясно, что драку, оружие и потерпевшего девушка не видела.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15327
Re: «Кричал, что его избивают на улице» - Дело об убийстве...
Отправлено: 25.08.24 - 14:52
#1
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Кто с собой нож носит? Нож берут только прицельно. При драке толпа на толпу не когда ножа не было. Кто зарезал тот все. Пошёл в тюрягу.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1278
Re: «Кричал, что его избивают на улице» - Дело об убийстве...
Отправлено: 28.08.24 - 09:57
#2
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По криминальным сводкам создается ощущение, что в наши кафе и бары без ножа не пускают. Типа как это, без ножа идти отдыхать!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15327
«Кричал, что его избивают на улице» - Дело об убийстве вблизи кафе-бара «Амбар» продолжают рассматривать в Костанае
Отправлено: 28.08.24 - 10:17
#3
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Нормальные люди давно перестали ходить в кафе. Потому что то один с ножом сидит. Второй шары залил. Непонятно что говорит. Раньше в мою молодость мы ходили в кафе что б с девчатами познакомится. Потанцевать. Кайфануть. А щас вон. У него семья дети а он попёрся в кабак с друзьями. Права качать. Драться.
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