«Кричал, что его избивают на улице» - Дело об убийстве вблизи кафе-бара «Амбар» продолжают рассматривать в Костанае

Отправлено: - 10:17

Нормальные люди давно перестали ходить в кафе. Потому что то один с ножом сидит. Второй шары залил. Непонятно что говорит. Раньше в мою молодость мы ходили в кафе что б с девчатами познакомится. Потанцевать. Кайфануть. А щас вон. У него семья дети а он попёрся в кабак с друзьями. Права качать. Драться.