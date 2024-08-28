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≡ Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем остальные регионы страны. Есть ли эффект?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49960
Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем остальные регионы страны. Есть ли эффект?
Отправлено: 28.08.24 - 09:56
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Только на ремонт внутрипоселковых дорог из областного бюджета выделено 20 млрд тенге. Об этом сообщил аким области Кумар АКСАКАЛОВ на плановой сессии восьмого созыва Костанайского областного маслихата.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3437
Re: Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем...
Отправлено: 28.08.24 - 09:56
#1
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Хорошими цифрами застили всем глаза а действительность все переворачивает. Дорогу Тавриченка-Денисовка уже год как бросили делать. Остался один лунный пейзаж и обломки бамперов на дороге.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15327
Re: Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем...
Отправлено: 28.08.24 - 10:20
#2
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Как по мне, то я вижу так. Одна из причин плохих дорог это отсутствие водоотоков.. Уверен Аким с Астаны в Щучинск гонял по автобану. Идёт дождь. На дороге океан воды. Стоят машины с гидроударом.. Разве это нормально.
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