Re: Костанайская область потратила на ремонт дорог больше, чем...

Отправлено: - 10:20

Как по мне, то я вижу так. Одна из причин плохих дорог это отсутствие водоотоков.. Уверен Аким с Астаны в Щучинск гонял по автобану. Идёт дождь. На дороге океан воды. Стоят машины с гидроударом.. Разве это нормально.