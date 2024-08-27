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≡ "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал голову" - Дело о жестоком убийстве полицейского рассматривают в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49960
"Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал голову" - Дело о жестоком убийстве полицейского рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 27.08.24 - 14:43
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Убийство Кумара Шойтасова произошло в Узунколе 6 мая этого года. Подсудимый Виктор Сербокрыл утверждает, что всего лишь хотел забрать у криминалиста свою редкую монету. А бил ножом в жизненно-важные органы, чтобы тот не мучился...
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
329
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 14:43
#1
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По разговору подсудимого, складывается чёткое впечатление, что подсудимый умственно как бы это сказать, не совсем развит что-ли, только не надо злиться и мстить,
35 лет, совсем молодой человек, сколько за убийство дают? Хотя-бы 20 лет есть? Есть риск что выйдет и опять будет с ножом дожидаться, "чтобы поговорить", лучше бы не выходил тогда
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1515
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 15:04
#2
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это где в армии учат артерии резать? :-o
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3507
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 15:59
#3
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Мне кажется или он действительно похож на Путина?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16644
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 16:15
#4
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Цитата:
Собрал вещи и побежал в лес, думал, там перекантуюсь, потом уеду за границу, - сообщил в своих показаниях подсудимый. - Но передумал. Добрался на попутках в Костанай, устроился на работу,


заграница это он россию видимо так называет
хотел убежать
записаться в вагнер и идти убивать за бабки
куда бы там зека без документов о пересечении границы еще взяли ?


Цитата:
Первым из потерпевших допросили заместителя начальника пограничного отдела КНБ Ильяса БИРЖАНОВА. Он арендовал комнату у Шойтасова,


ммммда
авторитарная страна, полицейское государство! кричит радио свободы про казахстан
а у нас вон полицейские комнаты в доме сдают чтобы денег на житье-бытье хватало
в США такое можно представить? нет там коп это царь и бог с огромной зарплатой и соц льготами
а у нас охранники какие-то со склада получаются что по уровню компетенции что по зарплате Цитата:
ОГПУ:
Есть риск что выйдет

за убийство полицейского уже не выйдет
темболее уже рецидив
сядет либо на полную без права досрочного либо пожизненное светит


Цитата:
В ходе разбирательства также выяснилось, что подсудимый угрожал и двум другим полицейским Узункольского района: старшине Сагындыку Жакенову и лейтенанту Денису Слесаряну. И даже побил их.

а полицейские по улично-дворовым понятиям не решились его там пристрелить или рапорт написать с случившимся а тихо спокойно замяли, они же не терпилы)) их же потом во дворе засмеют да?)))

нет у нас не полиция а что-то с чем-то
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1982
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 16:21
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Мне кажется или он действительно похож на Путина?

и по умственному развитию ...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5715
"Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал голову" - Дело о жестоком убийстве полицейского рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 27.08.24 - 16:21
#6
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Цитата:
abaika95:
записаться в вагнер и идти

Не думал он о политике,не надо тут политику приплетать, обычный урод, которых в любой национальности хватает!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1519
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 19:07
#7
Комментарий удален модератором.
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
109
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 19:12
#8
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5 рублей 1931 года в природе не существует, есть 5 копеек 1931 года (цена примерно 150 рублей)- так что, всё это придумано чтобы объяснить причину проникновения и кражи ..а тут застукали на месте преступления. Зная потерпевшего, как сотрудника полиции решил кардинально решить вопрос. Пожизненное - это что светит этому отморозку.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
45
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 19:22
#9
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Цитата:
Лесовик:
5 рублей 1931 года в природе не существует


Ну, точно. В монетах был номинал до рубля. А 5 рублей были только бумажные, в виде банкнот. И "пролетарии всех стран, объединяйтесь", действительно, чеканилось на 5 копейках 1931 года (продав которые он бы даже бутылку водки сейчас не купил).
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1519
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 19:26
#10
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Цитата:
abaika95:
в США такое можно представить? нет там коп это царь и бог с огромной зарплатой и соц льготами


.... как можно безвылазно сидеть в Казахстане и знать какая зарплата у полицая в штатах и соц. выплаты....откуда у тебя инфо? если есть предоставь...никто и НИКОГДА тебе не скажет на западе какая у него зарплата да выплаты .....один коп нигера наркомана придушил,за это соц. льготами пользуется,просто взял и оформил льготы...здесь на западе деньги в зад...е место пихают аж нехочу...дурак думкой богатеет...
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
329
"Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал голову" - Дело о жестоком убийстве полицейского рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 27.08.24 - 20:58
#11
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Такого нужно только к пожизненному или смертной казни подвернуть надобно, потому что он, зная, что он забрался с целью кражи в чужой дом, а тут он увидел полицейского который у него ранее снимал отпечатки пальцев и решил его убить, чтобы замести следы уже совершенного преступления кражи с проникновением в жилище! Поэтому убийце должна быть только смерть! Сейчас гос-во отменило смертную казнь и это на руку преступникам совершающим тяжкие преступления! Видимо народу надо собрать более 50000 голосов и подать петицию о восстановлении смертной казни для убийц, педофилов, наркоманов, взяточников, вместе со взяткодателями, расхитителями имущества свыше 1 миллиарда тенге!

[Исправлено: абике, 27.08.2024 - 22:04]

[Исправлено: абике, 27.08.2024 - 22:05]
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
329
"Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал голову" - Дело о жестоком убийстве полицейского рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 28.08.24 - 08:16
#12
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Скорее всего "человек" не в своём уме, вероятно он специально поджидал погибшего сотрудника полиции с целью убить, налицо банальная месть, месть психически больного человека, который всерьёз возомнил что может "спрашивать" с сотрудников?! Вообще в этих отдалённых посёлках хромает профилактика, раньше в милиции жёстко били подобный контингент, потом оказалось что это жестоко и незаконно, и "вообще они все личности и имеют такие же права" и прочее бла бла бла, и сколько ещё в этой зачуханной смиролюбовке таких "идейных"??!! Там наверняка есть участковый, просто страшно за сотрудника, с таким быдлом только Советскими методами необходимо работать, контролировать и колотить в случае необходимости, или в США по другому? Там вообще давно пристрелили бы эту дичь
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15327
"Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал голову" - Дело о жестоком убийстве полицейского рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 28.08.24 - 09:30
#13
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Цитата:
abaika95:
за убийство полицейского уже не выйдет

Не только полицейского. А и ваще такие люди не должны выходить. Пусть там и гнеют. Не фиг им тут со своими монетами по чужим холодильникам лазить. Ещё и с такой жестокостью убивал.

[Исправлено: Vit, 28.08.2024 - 09:31]
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