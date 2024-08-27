Отправлено: - 16:15

Собрал вещи и побежал в лес, думал, там перекантуюсь, потом уеду за границу, - сообщил в своих показаниях подсудимый. - Но передумал. Добрался на попутках в Костанай, устроился на работу,



Первым из потерпевших допросили заместителя начальника пограничного отдела КНБ Ильяса БИРЖАНОВА. Он арендовал комнату у Шойтасова,



ОГПУ:

Есть риск что выйдет

В ходе разбирательства также выяснилось, что подсудимый угрожал и двум другим полицейским Узункольского района: старшине Сагындыку Жакенову и лейтенанту Денису Слесаряну. И даже побил их.



Цитата:заграница это он россию видимо так называетхотел убежатьзаписаться в вагнер и идти убивать за бабкикуда бы там зека без документов о пересечении границы еще взяли ?Цитата:ммммдаавторитарная страна, полицейское государство! кричит радио свободы про казахстана у нас вон полицейские комнаты в доме сдают чтобы денег на житье-бытье хваталов США такое можно представить? нет там коп это царь и бог с огромной зарплатой и соц льготамиа у нас охранники какие-то со склада получаются что по уровню компетенции что по зарплате Цитата:за убийство полицейского уже не выйдеттемболее уже рецидивсядет либо на полную без права досрочного либо пожизненное светитЦитата:а полицейские по улично-дворовым понятиям не решились его там пристрелить или рапорт написать с случившимся а тихо спокойно замяли, они же не терпилы)) их же потом во дворе засмеют да?)))нет у нас не полиция а что-то с чем-то