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Оспа обезьян: Главный санврач Казахстана подписал постановление
Оспа обезьян: Главный санврач Казахстана подписал постановление
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49960
Оспа обезьян: Главный санврач Казахстана подписал постановление
Отправлено: 27.08.24 - 22:19
Минздрав и главный санитарный врач дали ряд указаний государственным органам в целях предупреждения завоза и распространения оспы обезьян среди населения Казахстана, в их числе акиматы, управления здравоохранения, министерства.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3507
Оспа обезьян: Главный санврач Казахстана подписал постановление
Отправлено: 27.08.24 - 22:19
Много воды ни о чём. Главный вопрос - привитые от обычной оспы, имеют иммунитет перед оспой обезьяньей?
[Исправлено: юля елиссева, 27.08.2024 - 23:24]
[Исправлено: юля елиссева, 27.08.2024 - 23:24]
Оспа обезьян: Главный санврач Казахстана подписал постановление
Отправлено: 27.08.24 - 22:31
Цитата:
Привитые всегда имеют лучший иммунитет, в отличие от не привитых. Но это не гарантирует 100% - ой защиты. Вероятность заражения присутствует всегда, ровно также, как и со смертельным исходом, при определённых обстоятельствах - сопутствующие, проблемы иммунитета, хронические заболевания. Ну вы в курсе ...
ПС - я вот от всего, что возможно привит и уже последние лет десять ничем, ну кроме апохмелья, не болел. А вот коллеги по два-три раза в год легко на больничном по 1-2 недели сидят. Может я просто дурак такой, что не болею!
[Исправлено: Эл-починно, 27.08.2024 - 23:33]
юля елиссева:
привитые от обычной оспы, имеют иммунитет перед оспой обезьяньей?
привитые от обычной оспы, имеют иммунитет перед оспой обезьяньей?
Привитые всегда имеют лучший иммунитет, в отличие от не привитых. Но это не гарантирует 100% - ой защиты. Вероятность заражения присутствует всегда, ровно также, как и со смертельным исходом, при определённых обстоятельствах - сопутствующие, проблемы иммунитета, хронические заболевания. Ну вы в курсе ...
ПС - я вот от всего, что возможно привит и уже последние лет десять ничем, ну кроме апохмелья, не болел. А вот коллеги по два-три раза в год легко на больничном по 1-2 недели сидят. Может я просто дурак такой, что не болею!
[Исправлено: Эл-починно, 27.08.2024 - 23:33]
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 108
Re: Оспа обезьян: Главный санврач Казахстана подписал...
Отправлено: 27.08.24 - 22:46
неТ не дурак! а просто критическая масса ещё не сработала! вот как, тогда сразу! и хз что произойдёт
Оспа обезьян: Главный санврач Казахстана подписал постановление
Отправлено: 27.08.24 - 22:47
Цитата:
Вот что отвечает искусственный интеллект на ваш вопрос - //Да, прививка от обычной оспы может частично защищать от оспы обезьяньей. Это связано с тем, что оба вируса принадлежат к семейству поксвирусов и имеют схожие антигены, что вызывает перекрестный иммунитет.Исследования показывают, что вакцинация против обычной оспы снижает риск заболевания обезьяньей оспой примерно на 85%. Однако, поскольку массовая вакцинация против обычной оспы была прекращена после её глобальной ликвидации в 1980 году, многие люди, особенно молодое поколение, не имеют этой защиты.//
юля елиссева:
привитые от обычной оспы, имеют иммунитет перед оспой обезьяньей?
привитые от обычной оспы, имеют иммунитет перед оспой обезьяньей?
Вот что отвечает искусственный интеллект на ваш вопрос - //Да, прививка от обычной оспы может частично защищать от оспы обезьяньей. Это связано с тем, что оба вируса принадлежат к семейству поксвирусов и имеют схожие антигены, что вызывает перекрестный иммунитет.Исследования показывают, что вакцинация против обычной оспы снижает риск заболевания обезьяньей оспой примерно на 85%. Однако, поскольку массовая вакцинация против обычной оспы была прекращена после её глобальной ликвидации в 1980 году, многие люди, особенно молодое поколение, не имеют этой защиты.//
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10016
Re: Оспа обезьян: Главный санврач Казахстана подписал...
Отправлено: 28.08.24 - 00:46
Цитата:
В Германии грех не поболеть,ведь за всё платит работодатель.
У меня друг стабильно "болеет"причём уходят на больничный вместе с женой,а потом катаются на великах,на Баденское озеро,домик там прикупили,лодку ,живут радуются.
А вот двоюродный брат не может себе такого позволить,работает на небольшой фирме ,весь штат всего 3 человека,по закону конечно можно уйти на больничный,но говорит коллеги не поймут,так и вкалывает на капиталистов.
Эл-починно:
А вот коллеги по два-три раза в год легко на больничном по 1-2 недели сидят.
А вот коллеги по два-три раза в год легко на больничном по 1-2 недели сидят.
В Германии грех не поболеть,ведь за всё платит работодатель.
У меня друг стабильно "болеет"причём уходят на больничный вместе с женой,а потом катаются на великах,на Баденское озеро,домик там прикупили,лодку ,живут радуются.
А вот двоюродный брат не может себе такого позволить,работает на небольшой фирме ,весь штат всего 3 человека,по закону конечно можно уйти на больничный,но говорит коллеги не поймут,так и вкалывает на капиталистов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 109
Re: Оспа обезьян: Главный санврач Казахстана подписал...
Отправлено: 28.08.24 - 00:49
Я недавно смотрел в интернете интервью с немецким врачом (фамилию к сожалению не запомнил), так вот что он заявил (не дословно): "Раньше оспу обезьян мы называли "опоясывающий лишай" (!), здесь ничего нового и лекарство и методики от этого лишая имеются. ВОЗ умалчивает, что прививки от ковида дают такой побочный эффект (опоясывающий лишай) и что бы их не обвинили в применении непроверенных и вредных прививок придумали новое название, а именно -"обезьянья оспа" ". Вот такие дела , а выводы делайте сами.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15327
Re: Оспа обезьян: Главный санврач Казахстана подписал...
Отправлено: 28.08.24 - 08:37
У меня иммунитет слабый. Есть шанс заболеть. Так же как и ковидом. Сначало меня на домашний карантин посадили. Врач боялась приходить и делать мне укол. Пришлось ютуб открыть и учится делать уколы. Короче перед зеркалом делал себе укол. Прошла неделя. Улучшений небыло. Потом они все таки положили уже в больницу.
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