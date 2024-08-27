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А вот коллеги по два-три раза в год легко на больничном по 1-2 недели сидят.

Цитата:В Германии грех не поболеть,ведь за всё платит работодатель.У меня друг стабильно "болеет"причём уходят на больничный вместе с женой,а потом катаются на великах,на Баденское озеро,домик там прикупили,лодку ,живут радуются.А вот двоюродный брат не может себе такого позволить,работает на небольшой фирме ,весь штат всего 3 человека,по закону конечно можно уйти на больничный,но говорит коллеги не поймут,так и вкалывает на капиталистов.