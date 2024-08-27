Отправлено: - 19:49

юля елиссева:

С технической точки здения лучше французский ректор.

saba:

насчёт референдума, пустая трата денег!

Цитата://обладая значительной сырьевой базой, мы будет независимы от колебаний цен на уран.//Точно так же, почти один в один на заре Тауельсыздыка, говорил про нефть, первый и пока единственный ЕБЛН.Цитата:Они все проекты хороши - и у корейцов и у французов, и у россиян и у китайцев - и у нас есть , наваерное, хорошие специалисты в атомном деле - но, уровень казахской коррумпированности значительно выше чем в этих странах и судьба этой АЭС ждёт судьбу ЛРТ - могу с кем угодно и на что угодно поспорить.АЭС будут строить ДОЛГО и НУДНО ( лет 10-15 как минимум) и затратно ( американских ярдов так 20-30 с учётом ОЮЯЗАТЕЛЬНОГО воровства уйдёт - это точно.Цитата:Да, конечно - ВСЕ и ВСЁ решили уже ДАВНО - ещё в далёком 2019 году - и строить будет россияне, к бабке не ходить- это же не Токаева, а Путина идея.