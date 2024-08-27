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Правительство утвердило проект постановления о проведении референдума по АЭС
Правительство утвердило проект постановления о проведении референдума по АЭС
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49957
Правительство утвердило проект постановления о проведении референдума по АЭС
Отправлено: 27.08.24 - 12:10
По словам Олжаса Бектенова, именно атомная энергетика должна стать основой для развития энергоемкой экономики, которая позволит достичь более высокого уровня жизни населения. Какие компании могут поставить нам технологии для строительства АЭС?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3507
Правительство утвердило проект постановления о проведении референдума по АЭС
Отправлено: 27.08.24 - 12:10
Интересно, у нас хоть раз за 30 лет озвучивались реальные результаты референдумов?
Большинство нашего населения - мракобесы и проголосуют против АЭС. Вообще не вижу смысла референдум объявлять. АЭС надо просто брать и строить, без всяких референдумов. Референдум это куча денег, которые уйдут впустую. Без референдума, по крайней мере, не придётся врать, что большинство населения идею строительства АЭС поддерживает.
[Исправлено: юля елиссева, 27.08.2024 - 13:34]
Большинство нашего населения - мракобесы и проголосуют против АЭС. Вообще не вижу смысла референдум объявлять. АЭС надо просто брать и строить, без всяких референдумов. Референдум это куча денег, которые уйдут впустую. Без референдума, по крайней мере, не придётся врать, что большинство населения идею строительства АЭС поддерживает.
[Исправлено: юля елиссева, 27.08.2024 - 13:34]
Re: Правительство утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 27.08.24 - 12:48
Цитата:
Согласен, пока предпочтительнее с точки зрения технической российское предложение лучше выглядит, если санкции не снимут будет плохо, надо думать!
юля елиссева:
Референдум это куча денег, которые уйдут впустую. Без референдума, по крайней мере, не придётся врать, что большинств
Референдум это куча денег, которые уйдут впустую. Без референдума, по крайней мере, не придётся врать, что большинств
Согласен, пока предпочтительнее с точки зрения технической российское предложение лучше выглядит, если санкции не снимут будет плохо, надо думать!
Re: Правительство утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 27.08.24 - 12:48
Согласен насчёт референдума, пустая трата денег!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3507
Re: Правительство утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 27.08.24 - 15:55
Цитата:
С технической точки здения лучше французский ректор.
saba:
Согласен, пока предпочтительнее с точки зрения технической российское предложение лучше выглядит,
Согласен, пока предпочтительнее с точки зрения технической российское предложение лучше выглядит,
С технической точки здения лучше французский ректор.
Re: Правительство утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 27.08.24 - 16:08
Цитата:
Если смотреть на все аспекты, согласен, я написал, обслуживание будет дороговатым, а отрицать российское ядерное производство, было бы глупым!
юля елиссева:
Если смотреть на все аспекты, согласен, я написал, обслуживание будет дороговатым, а отрицать российское ядерное производство, было бы глупым!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6422
Re: Правительство утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 27.08.24 - 19:49
Цитата://обладая значительной сырьевой базой, мы будет независимы от колебаний цен на уран.//
Точно так же, почти один в один на заре Тауельсыздыка, говорил про нефть, первый и пока единственный ЕБЛН.
Цитата:
Они все проекты хороши - и у корейцов и у французов, и у россиян и у китайцев - и у нас есть , наваерное, хорошие специалисты в атомном деле - но, уровень казахской коррумпированности значительно выше чем в этих странах и судьба этой АЭС ждёт судьбу ЛРТ - могу с кем угодно и на что угодно поспорить.
АЭС будут строить ДОЛГО и НУДНО ( лет 10-15 как минимум) и затратно ( американских ярдов так 20-30 с учётом ОЮЯЗАТЕЛЬНОГО воровства уйдёт - это точно.
Цитата:
Да, конечно - ВСЕ и ВСЁ решили уже ДАВНО - ещё в далёком 2019 году - и строить будет россияне, к бабке не ходить- это же не Токаева, а Путина идея.
Точно так же, почти один в один на заре Тауельсыздыка, говорил про нефть, первый и пока единственный ЕБЛН.
Цитата:
юля елиссева:
С технической точки здения лучше французский ректор.
С технической точки здения лучше французский ректор.
Они все проекты хороши - и у корейцов и у французов, и у россиян и у китайцев - и у нас есть , наваерное, хорошие специалисты в атомном деле - но, уровень казахской коррумпированности значительно выше чем в этих странах и судьба этой АЭС ждёт судьбу ЛРТ - могу с кем угодно и на что угодно поспорить.
АЭС будут строить ДОЛГО и НУДНО ( лет 10-15 как минимум) и затратно ( американских ярдов так 20-30 с учётом ОЮЯЗАТЕЛЬНОГО воровства уйдёт - это точно.
Цитата:
saba:
насчёт референдума, пустая трата денег!
насчёт референдума, пустая трата денег!
Да, конечно - ВСЕ и ВСЁ решили уже ДАВНО - ещё в далёком 2019 году - и строить будет россияне, к бабке не ходить- это же не Токаева, а Путина идея.
Правительство утвердило проект постановления о проведении референдума по АЭС
Отправлено: 27.08.24 - 20:14
Цитата:
Тут совершенно не согласен, не считаю себя спциалистом, просто поработал в энергетике, считаю АЭС это необходимая мера, дальше будет только усиливаться зависимость от энергоносителей, так устроено всё в природе ничего не возникает из ничего, Токаев, Путин здесь не при чём, у России мощные возможности по этой части, проблема в санкциях, много комплектующих из западных стран, возможно они преодолеют этот вопрос.
ACROS:
это же не Токаева, а Путина
это же не Токаева, а Путина
Тут совершенно не согласен, не считаю себя спциалистом, просто поработал в энергетике, считаю АЭС это необходимая мера, дальше будет только усиливаться зависимость от энергоносителей, так устроено всё в природе ничего не возникает из ничего, Токаев, Путин здесь не при чём, у России мощные возможности по этой части, проблема в санкциях, много комплектующих из западных стран, возможно они преодолеют этот вопрос.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6422
Правительство утвердило проект постановления о проведении референдума по АЭС
Отправлено: 28.08.24 - 08:15
Цитата:
А, никто с вами и не спорить - тем более это ПРОПИСНЫЕ истины: - новые предприятия, новые мощности - значит нужно МНОГО энергии, тем более становиться МНОГО майнинговых ферм: - ядерная энергия- это прежде всего ЗЕЛЁННАЯ и относительно БЕЗОПАСНОЕ производство, но повторюсь- уровень КОРРУМПИРОВАННОСТИ наших чиновников ЗАТМЁТ все эти плюсы, ведь когда западные специалисты перечисляют плюсы и доводы, они не имеют представления о реальной ситуации со взяточниством и коррупции в Казахстане, а местные предпочитают отмолчаться, сделать так сказать - хорошую мину при плохой игре, - судьба АЭС ждёт судьбу ЛРТ - это РЕАЛЬНОСТЬ от которой никуда не деться.
saba:
считаю АЭС это необходимая мера,
считаю АЭС это необходимая мера,
А, никто с вами и не спорить - тем более это ПРОПИСНЫЕ истины: - новые предприятия, новые мощности - значит нужно МНОГО энергии, тем более становиться МНОГО майнинговых ферм: - ядерная энергия- это прежде всего ЗЕЛЁННАЯ и относительно БЕЗОПАСНОЕ производство, но повторюсь- уровень КОРРУМПИРОВАННОСТИ наших чиновников ЗАТМЁТ все эти плюсы, ведь когда западные специалисты перечисляют плюсы и доводы, они не имеют представления о реальной ситуации со взяточниством и коррупции в Казахстане, а местные предпочитают отмолчаться, сделать так сказать - хорошую мину при плохой игре, - судьба АЭС ждёт судьбу ЛРТ - это РЕАЛЬНОСТЬ от которой никуда не деться.
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