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≡ Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49957
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 15:22
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Штатная численность компании 740 человек, а сейчас в компании трудятся 638 работников. Решить проблему пытаются с помощью перераспределения зарплат.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3431
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 21:15
#15
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Цитата:
111:
А кто убрал с пути Аскара?

Я не приделах. 8-)
Цитата:
simkst:
Оценочная годовая выручка 38 442 799 842 ₸ (2023)

Ну вот вперёд и с песней в антикор.
Осталось распил доказать! :-x
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1519
Re: Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их...
Отправлено: 26.08.24 - 23:30
#16
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Цитата:
Эл-починно:
И тепло компании по более есть и трубы укладывают поболее будет. Просто воду никто не отключает, ни горячую, ни холодную. Это же себе в убыток


.....не знаю или внимания на это не обращал,я 23 года колесю на LKW не раз не видел чтобы трубы такого диаметра меняли,да если трубы меняют газ или воду,электрокабель меняют и никогда не отключают это факт,живу порядка 40 км от Дортмунда у нас на каждый дом своё отопление,может в бывшем ГДР где остались советские постройки там отопление с горячей водой соответственно может осталось трубное.....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1519
Re: Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их...
Отправлено: 26.08.24 - 23:39
#17
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Цитата:
111:
Я же не лезу к тебе, как бананы или апельсины собирать, ты в этом спец.


.....я ведь не лезу к тебе когда ты с бутылками настаешься для своей стирали, технологии тебе нужны западные,они дают свои технологии кто в шалашик к ним заходит,херцлих виллькомен.....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40601
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 27.08.24 - 00:06
#18
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
я ведь не лезу к

Вот и не лезь, договорились?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3431
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 27.08.24 - 19:42
#19
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
..не знаю или внимания на это не обращал,я 23 года

Я 27 лет в Германии и тоже ничего подобного (замены труб) не видел, но оно (центральное отопление) есть! :lol: Просто называется - Fernwärme.
Вот в Штутгарте. Да и в каждом крупном городе. А то, что не меняют трубы - этому есть другое объяснение...

ПС - иначе каждый дом бы дымил. Воду холодную тоже везде подвели, а вот жеж, трубы тоже не меняют и не отключают. :-P

[Исправлено: Эл-починно, 27.08.2024 - 20:52]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1984
Re: Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их...
Отправлено: 27.08.24 - 22:21
#20
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Цитата:
111:

Лет несколько назад объяснял я тебе, что нет на ССГПО такого графика сутки через двое, но видно это не лечится. Так и продолжаешь нести эту чушь. Давай, начинай опять рассказывать, что у тебя вся родня так работает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40601
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 28.08.24 - 00:05
#21
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Цитата:
КГСПС:
Лет несколько


Ты не видишь, что я сказал?

Цитата:
как то так,


Понятно что отсыпной выходной

[Исправлено: 111, 28.08.2024 - 01:07]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3431
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 28.08.24 - 00:12
#22
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Цитата:
111:
На ССГПО работаешь сутки через двое, как то так,

хоть так, хоть не так, хоть как то так - нет такого графика.
По КЗоТу запрещено.
Цитата:
111:
плюс пенсия в 55

Это не ССГПО а государство располагает и позволяет.
ПС - продолжительность рабочего дня

[Исправлено: Эл-починно, 28.08.2024 - 01:20]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10954
Re: Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их...
Отправлено: 28.08.24 - 01:37
#23
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Цитата:
КГСПС:
но видно это не лечится. Так и продолжаешь нести эту чушь.

---Это не лечится уже , это клиника .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10954
Re: Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их...
Отправлено: 28.08.24 - 01:44
#24
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Цитата:
111:
А кто убрал с пути Аскара?

---А кто его убрал ? Так понимаю , что кроме тебя , этого никто не знает .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10954
Re: Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их...
Отправлено: 28.08.24 - 01:52
#25
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Цитата:
ACROS:
А, антикор об этом знает? Или в доле ?

----Ты обвиняешь артикор ???
Уголовная ответственность также предусмотрена за распространение заведомо ложной информации,
--***
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