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Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49957
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 15:22
Штатная численность компании 740 человек, а сейчас в компании трудятся 638 работников. Решить проблему пытаются с помощью перераспределения зарплат.
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Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 21:15
Цитата:
Я не приделах.
Цитата:
Ну вот вперёд и с песней в антикор.
Осталось распил доказать!
111:
А кто убрал с пути Аскара?
А кто убрал с пути Аскара?
Я не приделах.
Цитата:
simkst:
Оценочная годовая выручка 38 442 799 842 ₸ (2023)
Оценочная годовая выручка 38 442 799 842 ₸ (2023)
Ну вот вперёд и с песней в антикор.
Осталось распил доказать!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1519
Re: Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их...
Отправлено: 26.08.24 - 23:30
Цитата:
.....не знаю или внимания на это не обращал,я 23 года колесю на LKW не раз не видел чтобы трубы такого диаметра меняли,да если трубы меняют газ или воду,электрокабель меняют и никогда не отключают это факт,живу порядка 40 км от Дортмунда у нас на каждый дом своё отопление,может в бывшем ГДР где остались советские постройки там отопление с горячей водой соответственно может осталось трубное.....
Эл-починно:
И тепло компании по более есть и трубы укладывают поболее будет. Просто воду никто не отключает, ни горячую, ни холодную. Это же себе в убыток
И тепло компании по более есть и трубы укладывают поболее будет. Просто воду никто не отключает, ни горячую, ни холодную. Это же себе в убыток
.....не знаю или внимания на это не обращал,я 23 года колесю на LKW не раз не видел чтобы трубы такого диаметра меняли,да если трубы меняют газ или воду,электрокабель меняют и никогда не отключают это факт,живу порядка 40 км от Дортмунда у нас на каждый дом своё отопление,может в бывшем ГДР где остались советские постройки там отопление с горячей водой соответственно может осталось трубное.....
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1519
Re: Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их...
Отправлено: 26.08.24 - 23:39
Цитата:
.....я ведь не лезу к тебе когда ты с бутылками настаешься для своей стирали, технологии тебе нужны западные,они дают свои технологии кто в шалашик к ним заходит,херцлих виллькомен.....
111:
Я же не лезу к тебе, как бананы или апельсины собирать, ты в этом спец.
Я же не лезу к тебе, как бананы или апельсины собирать, ты в этом спец.
.....я ведь не лезу к тебе когда ты с бутылками настаешься для своей стирали, технологии тебе нужны западные,они дают свои технологии кто в шалашик к ним заходит,херцлих виллькомен.....
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40601
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 27.08.24 - 00:06
Цитата:
Вот и не лезь, договорились?
родом из Шанхая2022:
я ведь не лезу к
я ведь не лезу к
Вот и не лезь, договорились?
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 27.08.24 - 19:42
Цитата:
Я 27 лет в Германии и тоже ничего подобного (замены труб) не видел, но оно (центральное отопление) есть! Просто называется - Fernwärme.
Вот в Штутгарте. Да и в каждом крупном городе. А то, что не меняют трубы - этому есть другое объяснение...
ПС - иначе каждый дом бы дымил. Воду холодную тоже везде подвели, а вот жеж, трубы тоже не меняют и не отключают.
[Исправлено: Эл-починно, 27.08.2024 - 20:52]
родом из Шанхая2022:
..не знаю или внимания на это не обращал,я 23 года
..не знаю или внимания на это не обращал,я 23 года
Я 27 лет в Германии и тоже ничего подобного (замены труб) не видел, но оно (центральное отопление) есть! Просто называется - Fernwärme.
ПС - иначе каждый дом бы дымил. Воду холодную тоже везде подвели, а вот жеж, трубы тоже не меняют и не отключают.
[Исправлено: Эл-починно, 27.08.2024 - 20:52]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1984
Re: Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их...
Отправлено: 27.08.24 - 22:21
Цитата:
Лет несколько назад объяснял я тебе, что нет на ССГПО такого графика сутки через двое, но видно это не лечится. Так и продолжаешь нести эту чушь. Давай, начинай опять рассказывать, что у тебя вся родня так работает.
111:
Лет несколько назад объяснял я тебе, что нет на ССГПО такого графика сутки через двое, но видно это не лечится. Так и продолжаешь нести эту чушь. Давай, начинай опять рассказывать, что у тебя вся родня так работает.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40601
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 28.08.24 - 00:05
Цитата:
Ты не видишь, что я сказал?
Цитата:
Понятно что отсыпной выходной
[Исправлено: 111, 28.08.2024 - 01:07]
КГСПС:
Лет несколько
Лет несколько
Ты не видишь, что я сказал?
Цитата:
как то так,
Понятно что отсыпной выходной
[Исправлено: 111, 28.08.2024 - 01:07]
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 28.08.24 - 00:12
Цитата:
хоть так, хоть не так, хоть как то так - нет такого графика.
По КЗоТу запрещено.
Цитата:
Это не ССГПО а государство располагает и позволяет.
ПС -
продолжительность рабочего дня
[Исправлено: Эл-починно, 28.08.2024 - 01:20]
111:
На ССГПО работаешь сутки через двое, как то так,
На ССГПО работаешь сутки через двое, как то так,
хоть так, хоть не так, хоть как то так - нет такого графика.
По КЗоТу запрещено.
Цитата:
111:
плюс пенсия в 55
плюс пенсия в 55
Это не ССГПО а государство располагает и позволяет.
ПС -
[Исправлено: Эл-починно, 28.08.2024 - 01:20]
Re: Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их...
Отправлено: 28.08.24 - 01:37
Цитата:
---Это не лечится уже , это клиника .
КГСПС:
но видно это не лечится. Так и продолжаешь нести эту чушь.
но видно это не лечится. Так и продолжаешь нести эту чушь.
---Это не лечится уже , это клиника .
Re: Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их...
Отправлено: 28.08.24 - 01:44
Цитата:
---А кто его убрал ? Так понимаю , что кроме тебя , этого никто не знает .
111:
А кто убрал с пути Аскара?
А кто убрал с пути Аскара?
---А кто его убрал ? Так понимаю , что кроме тебя , этого никто не знает .
Re: Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их...
Отправлено: 28.08.24 - 01:52
Цитата:
----Ты обвиняешь артикор ???
Уголовная ответственность также предусмотрена за распространение заведомо ложной информации,
--***
ACROS:
А, антикор об этом знает? Или в доле ?
А, антикор об этом знает? Или в доле ?
----Ты обвиняешь артикор ???
Уголовная ответственность также предусмотрена за распространение заведомо ложной информации,
--***
-
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