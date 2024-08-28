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- У нас снесло тюбинги, сейчас нет дороги! Живем как на острове! Мы ездим через Аулиекольский район, таксистам платим по 20 000 за проезд в Карасу и 25 000 в Костанай! - сообщала в июле жительница села Сандибала ЖУНТУРСУНОВА.