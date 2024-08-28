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«Живем как на острове!» - Во время паводка разрушилась дорога в Костанайской области. Когда ее восстановят?
«Живем как на острове!» - Во время паводка разрушилась дорога в Костанайской области. Когда ее восстановят?
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