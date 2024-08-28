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≡ «Живем как на острове!» - Во время паводка разрушилась дорога в Костанайской области. Когда ее восстановят?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49957
«Живем как на острове!» - Во время паводка разрушилась дорога в Костанайской области. Когда ее восстановят?
Отправлено: 28.08.24 - 00:51
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- У нас снесло тюбинги, сейчас нет дороги! Живем как на острове! Мы ездим через Аулиекольский район, таксистам платим по 20 000 за проезд в Карасу и 25 000 в Костанай! - сообщала в июле жительница села Сандибала ЖУНТУРСУНОВА.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10954
Re: «Живем как на острове!» - Во время паводка разрушилась...
Отправлено: 28.08.24 - 00:51
#1
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---***- 19 июля 2024 года из областного бюджета было выделено 60 810 153,6 тенге на "Средний ремонт водопропускной трубы*** ----особенно умиляют --60 тиынов !!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10954
Re: «Живем как на острове!» - Во время паводка разрушилась...
Отправлено: 28.08.24 - 00:53
#2
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---Сколько же сама труба стоит ???---*выделено 60 810 153,6 тенге на "Средний ремонт водопропускной трубы автомобильной дороги районного значения КП-АУ-17**
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