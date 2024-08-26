Отправлено: - 23:30

Эл-починно:

И тепло компании по более есть и трубы укладывают поболее будет. Просто воду никто не отключает, ни горячую, ни холодную. Это же себе в убыток

Цитата:.....не знаю или внимания на это не обращал,я 23 года колесю на LKW не раз не видел чтобы трубы такого диаметра меняли,да если трубы меняют газ или воду,электрокабель меняют и никогда не отключают это факт,живу порядка 40 км от Дортмунда у нас на каждый дом своё отопление,может в бывшем ГДР где остались советские постройки там отопление с горячей водой соответственно может осталось трубное.....