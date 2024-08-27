Отправлено: - 22:31

юля елиссева:

привитые от обычной оспы, имеют иммунитет перед оспой обезьяньей?

[Исправлено: Эл-починно, 27.08.2024 - 23:33]

Цитата:Привитые всегда имеют лучший иммунитет, в отличие от не привитых. Но это не гарантирует 100% - ой защиты. Вероятность заражения присутствует всегда, ровно также, как и со смертельным исходом, при определённых обстоятельствах - сопутствующие, проблемы иммунитета, хронические заболевания. Ну вы в курсе ...ПС - я вот от всего, что возможно привит и уже последние лет десять ничем, ну кроме апохмелья, не болел. А вот коллеги по два-три раза в год легко на больничном по 1-2 недели сидят. Может я просто дурак такой, что не болею!