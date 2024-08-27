НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Оспа обезьян: Главный санврач Казахстана подписал постановление
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49956
Оспа обезьян: Главный санврач Казахстана подписал постановление
Отправлено: 27.08.24 - 22:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Минздрав и главный санитарный врач дали ряд указаний государственным органам в целях предупреждения завоза и распространения оспы обезьян среди населения Казахстана, в их числе акиматы, управления здравоохранения, министерства.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3507
Оспа обезьян: Главный санврач Казахстана подписал постановление
Отправлено: 27.08.24 - 22:19
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много воды ни о чём. Главный вопрос - привитые от обычной оспы, имеют иммунитет перед оспой обезьяньей?

[Исправлено: юля елиссева, 27.08.2024 - 23:24]
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3430
Оспа обезьян: Главный санврач Казахстана подписал постановление
Отправлено: 27.08.24 - 22:31
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
привитые от обычной оспы, имеют иммунитет перед оспой обезьяньей?

Привитые всегда имеют лучший иммунитет, в отличие от не привитых. Но это не гарантирует 100% - ой защиты. Вероятность заражения присутствует всегда, ровно также, как и со смертельным исходом, при определённых обстоятельствах - сопутствующие, проблемы иммунитета, хронические заболевания. Ну вы в курсе ...

ПС - я вот от всего, что возможно привит и уже последние лет десять ничем, ну кроме апохмелья, не болел. А вот коллеги по два-три раза в год легко на больничном по 1-2 недели сидят. Может я просто дурак такой, что не болею! :lol: 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 27.08.2024 - 23:33]
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
108
Оспа обезьян: Главный санврач Казахстана подписал постановление
Отправлено: 27.08.24 - 22:46
#3
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3430
Оспа обезьян: Главный санврач Казахстана подписал постановление
Отправлено: 27.08.24 - 22:47
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
привитые от обычной оспы, имеют иммунитет перед оспой обезьяньей?

Вот что отвечает искусственный интеллект на ваш вопрос - //Да, прививка от обычной оспы может частично защищать от оспы обезьяньей. Это связано с тем, что оба вируса принадлежат к семейству поксвирусов и имеют схожие антигены, что вызывает перекрестный иммунитет.Исследования показывают, что вакцинация против обычной оспы снижает риск заболевания обезьяньей оспой примерно на 85%. Однако, поскольку массовая вакцинация против обычной оспы была прекращена после её глобальной ликвидации в 1980 году, многие люди, особенно молодое поколение, не имеют этой защиты.//
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 72, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 72
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS