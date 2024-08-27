Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал голову" - Дело о жестоком убийстве полицейского рассматривают в суде Костаная
"Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал голову" - Дело о жестоком убийстве полицейского рассматривают в суде Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49954
"Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал голову" - Дело о жестоком убийстве полицейского рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 27.08.24 - 14:43
Убийство Кумара Шойтасова произошло в Узунколе 6 мая этого года. Подсудимый Виктор Сербокрыл утверждает, что всего лишь хотел забрать у криминалиста свою редкую монету. А бил ножом в жизненно-важные органы, чтобы тот не мучился...
Читать новость
Читать новость
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 328
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 14:43
По разговору подсудимого, складывается чёткое впечатление, что подсудимый умственно как бы это сказать, не совсем развит что-ли, только не надо злиться и мстить,
35 лет, совсем молодой человек, сколько за убийство дают? Хотя-бы 20 лет есть? Есть риск что выйдет и опять будет с ножом дожидаться, "чтобы поговорить", лучше бы не выходил тогда
35 лет, совсем молодой человек, сколько за убийство дают? Хотя-бы 20 лет есть? Есть риск что выйдет и опять будет с ножом дожидаться, "чтобы поговорить", лучше бы не выходил тогда
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1515
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 15:04
это где в армии учат артерии резать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3505
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 15:59
Мне кажется или он действительно похож на Путина?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16644
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 16:15
Цитата:
заграница это он россию видимо так называет
хотел убежать
записаться в вагнер и идти убивать за бабки
куда бы там зека без документов о пересечении границы еще взяли ?
Цитата:
ммммда
авторитарная страна, полицейское государство! кричит радио свободы про казахстан
а у нас вон полицейские комнаты в доме сдают чтобы денег на житье-бытье хватало
в США такое можно представить? нет там коп это царь и бог с огромной зарплатой и соц льготами
а у нас охранники какие-то со склада получаются что по уровню компетенции что по зарплате Цитата:
за убийство полицейского уже не выйдет
темболее уже рецидив
сядет либо на полную без права досрочного либо пожизненное светит
Цитата:
а полицейские по улично-дворовым понятиям не решились его там пристрелить или рапорт написать с случившимся а тихо спокойно замяли, они же не терпилы)) их же потом во дворе засмеют да?)))
нет у нас не полиция а что-то с чем-то
Собрал вещи и побежал в лес, думал, там перекантуюсь, потом уеду за границу, - сообщил в своих показаниях подсудимый. - Но передумал. Добрался на попутках в Костанай, устроился на работу,
заграница это он россию видимо так называет
хотел убежать
записаться в вагнер и идти убивать за бабки
куда бы там зека без документов о пересечении границы еще взяли ?
Цитата:
Первым из потерпевших допросили заместителя начальника пограничного отдела КНБ Ильяса БИРЖАНОВА. Он арендовал комнату у Шойтасова,
ммммда
авторитарная страна, полицейское государство! кричит радио свободы про казахстан
а у нас вон полицейские комнаты в доме сдают чтобы денег на житье-бытье хватало
в США такое можно представить? нет там коп это царь и бог с огромной зарплатой и соц льготами
а у нас охранники какие-то со склада получаются что по уровню компетенции что по зарплате Цитата:
ОГПУ:
Есть риск что выйдет
Есть риск что выйдет
за убийство полицейского уже не выйдет
темболее уже рецидив
сядет либо на полную без права досрочного либо пожизненное светит
Цитата:
В ходе разбирательства также выяснилось, что подсудимый угрожал и двум другим полицейским Узункольского района: старшине Сагындыку Жакенову и лейтенанту Денису Слесаряну. И даже побил их.
а полицейские по улично-дворовым понятиям не решились его там пристрелить или рапорт написать с случившимся а тихо спокойно замяли, они же не терпилы)) их же потом во дворе засмеют да?)))
нет у нас не полиция а что-то с чем-то
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1982
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 16:21
Цитата:
и по умственному развитию ...
юля елиссева:
Мне кажется или он действительно похож на Путина?
Мне кажется или он действительно похож на Путина?
и по умственному развитию ...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5713
"Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал голову" - Дело о жестоком убийстве полицейского рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 27.08.24 - 16:21
Цитата:
Не думал он о политике,не надо тут политику приплетать, обычный урод, которых в любой национальности хватает!
abaika95:
записаться в вагнер и идти
записаться в вагнер и идти
Не думал он о политике,не надо тут политику приплетать, обычный урод, которых в любой национальности хватает!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1519
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 19:07
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 108
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 19:12
5 рублей 1931 года в природе не существует, есть 5 копеек 1931 года (цена примерно 150 рублей)- так что, всё это придумано чтобы объяснить причину проникновения и кражи ..а тут застукали на месте преступления. Зная потерпевшего, как сотрудника полиции решил кардинально решить вопрос. Пожизненное - это что светит этому отморозку.
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 45
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 19:22
Цитата:
Ну, точно. В монетах был номинал до рубля. А 5 рублей были только бумажные, в виде банкнот. И "пролетарии всех стран, объединяйтесь", действительно, чеканилось на 5 копейках 1931 года (продав которые он бы даже бутылку водки сейчас не купил).
Лесовик:
5 рублей 1931 года в природе не существует
5 рублей 1931 года в природе не существует
Ну, точно. В монетах был номинал до рубля. А 5 рублей были только бумажные, в виде банкнот. И "пролетарии всех стран, объединяйтесь", действительно, чеканилось на 5 копейках 1931 года (продав которые он бы даже бутылку водки сейчас не купил).
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1519
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 19:26
Цитата:
.... как можно безвылазно сидеть в Казахстане и знать какая зарплата у полицая в штатах и соц. выплаты....откуда у тебя инфо? если есть предоставь...никто и НИКОГДА тебе не скажет на западе какая у него зарплата да выплаты .....один коп нигера наркомана придушил,за это соц. льготами пользуется,просто взял и оформил льготы...здесь на западе деньги в зад...е место пихают аж нехочу...дурак думкой богатеет...
abaika95:
в США такое можно представить? нет там коп это царь и бог с огромной зарплатой и соц льготами
в США такое можно представить? нет там коп это царь и бог с огромной зарплатой и соц льготами
.... как можно безвылазно сидеть в Казахстане и знать какая зарплата у полицая в штатах и соц. выплаты....откуда у тебя инфо? если есть предоставь...никто и НИКОГДА тебе не скажет на западе какая у него зарплата да выплаты .....один коп нигера наркомана придушил,за это соц. льготами пользуется,просто взял и оформил льготы...здесь на западе деньги в зад...е место пихают аж нехочу...дурак думкой богатеет...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 329
"Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал голову" - Дело о жестоком убийстве полицейского рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 27.08.24 - 20:58
Такого нужно только к пожизненному или смертной казни подвернуть надобно, потому что он, зная, что он забрался с целью кражи в чужой дом, а тут он увидел полицейского который у него ранее снимал отпечатки пальцев и решил его убить, чтобы замести следы уже совершенного преступления кражи с проникновением в жилище! Поэтому убийце должна быть только смерть! Сейчас гос-во отменило смертную казнь и это на руку преступникам совершающим тяжкие преступления! Видимо народу надо собрать более 50000 голосов и подать петицию о восстановлении смертной казни для убийц, педофилов, наркоманов, взяточников, вместе со взяткодателями, расхитителями имущества свыше 1 миллиарда тенге!
[Исправлено: абике, 27.08.2024 - 22:04]
[Исправлено: абике, 27.08.2024 - 22:05]
[Исправлено: абике, 27.08.2024 - 22:04]
[Исправлено: абике, 27.08.2024 - 22:05]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 74, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 74
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать