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≡ Правительство утвердило проект постановления о проведении референдума по АЭС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49954
Правительство утвердило проект постановления о проведении референдума по АЭС
Отправлено: 27.08.24 - 12:10
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По словам Олжаса Бектенова, именно атомная энергетика должна стать основой для развития энергоемкой экономики, которая позволит достичь более высокого уровня жизни населения. Какие компании могут поставить нам технологии для строительства АЭС?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3505
Правительство утвердило проект постановления о проведении референдума по АЭС
Отправлено: 27.08.24 - 12:10
#1
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Интересно, у нас хоть раз за 30 лет озвучивались реальные результаты референдумов?
Большинство нашего населения - мракобесы и проголосуют против АЭС. Вообще не вижу смысла референдум объявлять. АЭС надо просто брать и строить, без всяких референдумов. Референдум это куча денег, которые уйдут впустую. Без референдума, по крайней мере, не придётся врать, что большинство населения идею строительства АЭС поддерживает.

[Исправлено: юля елиссева, 27.08.2024 - 13:34]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5713
Re: Правительство утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 27.08.24 - 12:48
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Референдум это куча денег, которые уйдут впустую. Без референдума, по крайней мере, не придётся врать, что большинств

Согласен, пока предпочтительнее с точки зрения технической российское предложение лучше выглядит, если санкции не снимут будет плохо, надо думать!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5713
Re: Правительство утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 27.08.24 - 12:48
#3
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Согласен насчёт референдума, пустая трата денег!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3505
Re: Правительство утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 27.08.24 - 15:55
#4
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Цитата:
saba:
Согласен, пока предпочтительнее с точки зрения технической российское предложение лучше выглядит,

С технической точки здения лучше французский ректор.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5713
Re: Правительство утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 27.08.24 - 16:08
#5
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Цитата:
юля елиссева:

Если смотреть на все аспекты, согласен, я написал, обслуживание будет дороговатым, а отрицать российское ядерное производство, было бы глупым!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6420
Re: Правительство утвердило проект постановления о проведении...
Отправлено: 27.08.24 - 19:49
#6
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Цитата://обладая значительной сырьевой базой, мы будет независимы от колебаний цен на уран.//

Точно так же, почти один в один на заре Тауельсыздыка, говорил про нефть, первый и пока единственный ЕБЛН.

Цитата:
юля елиссева:
С технической точки здения лучше французский ректор.


Они все проекты хороши - и у корейцов и у французов, и у россиян и у китайцев - и у нас есть , наваерное, хорошие специалисты в атомном деле - но, уровень казахской коррумпированности значительно выше чем в этих странах и судьба этой АЭС ждёт судьбу ЛРТ - могу с кем угодно и на что угодно поспорить.
АЭС будут строить ДОЛГО и НУДНО ( лет 10-15 как минимум) и затратно ( американских ярдов так 20-30 с учётом ОЮЯЗАТЕЛЬНОГО воровства уйдёт - это точно.

Цитата:
saba:
насчёт референдума, пустая трата денег!


Да, конечно - ВСЕ и ВСЁ решили уже ДАВНО - ещё в далёком 2019 году - и строить будет россияне, к бабке не ходить- это же не Токаева, а Путина идея.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5713
Правительство утвердило проект постановления о проведении референдума по АЭС
Отправлено: 27.08.24 - 20:14
#7
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Цитата:
ACROS:
это же не Токаева, а Путина

Тут совершенно не согласен, не считаю себя спциалистом, просто поработал в энергетике, считаю АЭС это необходимая мера, дальше будет только усиливаться зависимость от энергоносителей, так устроено всё в природе ничего не возникает из ничего, Токаев, Путин здесь не при чём, у России мощные возможности по этой части, проблема в санкциях, много комплектующих из западных стран, возможно они преодолеют этот вопрос.
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