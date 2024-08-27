Отправлено: - 16:30

111:

а тут останутся нацики да абайка.

Vit:

Хонда 1986 г. Крутейшая вешь. Пока он мне рассказывал о жизни мои глаза не уходили от хонды. Хочу такое.

Цитата:а абайка че не нацик чтоли?неее я как все)))если уж и пугать мною маленьких русских детей то по полной) Цитата:мда)и вот этот человек не обезображенный политическим анализом котрому просто хочется хонду несет сюда постоянно кремлевские аргументы о войне))