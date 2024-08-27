Отправлено: - 17:55

Сегодня почти каждый владелец смартфона состоит в группах WhatsApp и Telegram, коммуницируя там с десятками, а то и сотнями людей. В связи с этим следует быть внимательными к тому, что именно вы отправляете в общие группы и чаты.