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≡ Штраф на несколько миллионов или срок: что нельзя отправлять в группы WhatsApp и Telegram
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49954
Штраф на несколько миллионов или срок: что нельзя отправлять в группы WhatsApp и Telegram
Отправлено: 27.08.24 - 17:55
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Сегодня почти каждый владелец смартфона состоит в группах WhatsApp и Telegram, коммуницируя там с десятками, а то и сотнями людей. В связи с этим следует быть внимательными к тому, что именно вы отправляете в общие группы и чаты.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10949
Re: Штраф на несколько миллионов или срок: что нельзя отправлять...
Отправлено: 27.08.24 - 17:55
#1
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----Некоторым надо очень внимательно прочесть статью .
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