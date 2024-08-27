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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.08.24 - 11:47
А вот Россия, щедрая, там нет нациков, нет фашистов, есть только будущее.
Я бы туда в такую страну тоже бы уехал, но детей бы сперва вперед отправил..
От такого плохого Казахстана.
Логично?
Я бы туда в такую страну тоже бы уехал, но детей бы сперва вперед отправил..
От такого плохого Казахстана.
Логично?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.08.24 - 11:49
Вит незаметно попал в собственную же ловушку..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.08.24 - 11:51
Спасти себя?
Или спасти детей, потом себя?
Или спасти детей, потом себя?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.08.24 - 11:55
Цитата:
В смысле. Я оставляю детей тебе. Там кашку насыпишь. . И тд. А я пока буду новую дорогу для своих детей строить. А там Глядишь и для вас патриотов чем то потом помогу.
111:
Вит незаметно попал в собственную же ловушку..
Вит незаметно попал в собственную же ловушку..
В смысле. Я оставляю детей тебе. Там кашку насыпишь. . И тд. А я пока буду новую дорогу для своих детей строить. А там Глядишь и для вас патриотов чем то потом помогу.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.08.24 - 12:53
Цитата:
Я русский, я тоже свалю в Россию с детьми, если там все так хорошо, ну куда нибудь в Оренбург или в Белгород, ближе к матушке Москве, а тут останутся нацики да абайка.
Так что кому ты оставишь детей, нацикам что ли?
Они съедят их и что?
Vit:
смысле. Я оставляю детей тебе. Там кашку насыпишь. .
смысле. Я оставляю детей тебе. Там кашку насыпишь. .
Я русский, я тоже свалю в Россию с детьми, если там все так хорошо, ну куда нибудь в Оренбург или в Белгород, ближе к матушке Москве, а тут останутся нацики да абайка.
Так что кому ты оставишь детей, нацикам что ли?
Они съедят их и что?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.08.24 - 13:00
Цитата:
Виталий это то, что ни я, не ты с этим не можешь поделать! Есть заявка от общества, есть ! Я когда приезжал в Москву, специально одевал золотой галстук, про костюм я уже не говорю! Терпеть всё это не могу! Но если ты одеваешься, дорого и богато, отношение от милиции -полиции другое! В Казахстане ты орыс, в России ты чучмек!
Vit:
Дос согласись нас тут сожрут. Я имею орысов.
Дос согласись нас тут сожрут. Я имею орысов.
Виталий это то, что ни я, не ты с этим не можешь поделать! Есть заявка от общества, есть ! Я когда приезжал в Москву, специально одевал золотой галстук, про костюм я уже не говорю! Терпеть всё это не могу! Но если ты одеваешься, дорого и богато, отношение от милиции -полиции другое! В Казахстане ты орыс, в России ты чучмек!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.08.24 - 13:08
Не ты конечно, я чучмек!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.08.24 - 13:16
Цитата:
Я таких слов Незнаю. Воспитывали по другому. Мама с папой дома не когда такое не употребляли. Я эти слова только в училище услышал. Кто там вас так обзывал. Плюньте в него. Я фото вашей компании смотрел. Уверен что все друзья и здорово было.
saba:
Не ты конечно, я чучмек!
Не ты конечно, я чучмек!
Я таких слов Незнаю. Воспитывали по другому. Мама с папой дома не когда такое не употребляли. Я эти слова только в училище услышал. Кто там вас так обзывал. Плюньте в него. Я фото вашей компании смотрел. Уверен что все друзья и здорово было.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.08.24 - 14:14
Вчера байкера встретил. Так. Случайно. На азс. Он сам ко мне подошёл. Говорит бродяга куда путь держишь. Я улыбнулся. Ну а че я ему скажу. Начать нудить) где я только не был). Но самое главное это его железо. Хонда 1986 г. Крутейшая вешь. Пока он мне рассказывал о жизни мои глаза не уходили от хонды. Хочу такое.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.08.24 - 16:15
Цитата:
Я знаю, это ты! В России я не очень правильный человек, скажем так, не для всех! Так же как и ты для 90 процентов не орыс, а сосед, не по гражданству, поймал себя на двойственности определения, просто сосед, живущий рядом!
Vit:
Незнаю
Незнаю
Я знаю, это ты! В России я не очень правильный человек, скажем так, не для всех! Так же как и ты для 90 процентов не орыс, а сосед, не по гражданству, поймал себя на двойственности определения, просто сосед, живущий рядом!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16644
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.08.24 - 16:30
Цитата:
а абайка че не нацик чтоли?
неее я как все)))
если уж и пугать мною маленьких русских детей то по полной) Цитата:
мда)
и вот этот человек не обезображенный политическим анализом котрому просто хочется хонду несет сюда постоянно кремлевские аргументы о войне))
111:
а тут останутся нацики да абайка.
а тут останутся нацики да абайка.
а абайка че не нацик чтоли?
неее я как все)))
если уж и пугать мною маленьких русских детей то по полной) Цитата:
Vit:
Хонда 1986 г. Крутейшая вешь. Пока он мне рассказывал о жизни мои глаза не уходили от хонды. Хочу такое.
Хонда 1986 г. Крутейшая вешь. Пока он мне рассказывал о жизни мои глаза не уходили от хонды. Хочу такое.
мда)
и вот этот человек не обезображенный политическим анализом котрому просто хочется хонду несет сюда постоянно кремлевские аргументы о войне))
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