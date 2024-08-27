Цитата:
Собрал вещи и побежал в лес, думал, там перекантуюсь, потом уеду за границу, - сообщил в своих показаниях подсудимый. - Но передумал. Добрался на попутках в Костанай, устроился на работу,
заграница это он россию видимо так называет
хотел убежать
записаться в вагнер и идти убивать за бабки
куда бы там зека без документов о пересечении границы еще взяли ?
Цитата:
Первым из потерпевших допросили заместителя начальника пограничного отдела КНБ Ильяса БИРЖАНОВА. Он арендовал комнату у Шойтасова,
ммммда
авторитарная страна, полицейское государство! кричит радио свободы про казахстан
а у нас вон полицейские комнаты в доме сдают чтобы денег на житье-бытье хватало
в США такое можно представить? нет там коп это царь и бог с огромной зарплатой и соц льготами
а у нас охранники какие-то со склада получаются что по уровню компетенции что по зарплате Цитата:
ОГПУ:
Есть риск что выйдет
за убийство полицейского уже не выйдет
темболее уже рецидив
сядет либо на полную без права досрочного либо пожизненное светит
Цитата:
В ходе разбирательства также выяснилось, что подсудимый угрожал и двум другим полицейским Узункольского района: старшине Сагындыку Жакенову и лейтенанту Денису Слесаряну. И даже побил их.
а полицейские по улично-дворовым понятиям не решились его там пристрелить или рапорт написать с случившимся а тихо спокойно замяли, они же не терпилы)) их же потом во дворе засмеют да?)))
нет у нас не полиция а что-то с чем-то