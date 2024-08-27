Отправлено: - 13:00

Vit:

Дос согласись нас тут сожрут. Я имею орысов.

Цитата:Виталий это то, что ни я, не ты с этим не можешь поделать! Есть заявка от общества, есть ! Я когда приезжал в Москву, специально одевал золотой галстук, про костюм я уже не говорю! Терпеть всё это не могу! Но если ты одеваешься, дорого и богато, отношение от милиции -полиции другое! В Казахстане ты орыс, в России ты чучмек!