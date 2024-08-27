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≡ "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал голову" - Дело о жестоком убийстве полицейского рассматривают в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49954
"Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал голову" - Дело о жестоком убийстве полицейского рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 27.08.24 - 14:43
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Убийство Кумара Шойтасова произошло в Узунколе 6 мая этого года. Подсудимый Виктор Сербокрыл утверждает, что всего лишь хотел забрать у криминалиста свою редкую монету. А бил ножом в жизненно-важные органы, чтобы тот не мучился...
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
328
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 14:43
#1
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По разговору подсудимого, складывается чёткое впечатление, что подсудимый умственно как бы это сказать, не совсем развит что-ли, только не надо злиться и мстить,
35 лет, совсем молодой человек, сколько за убийство дают? Хотя-бы 20 лет есть? Есть риск что выйдет и опять будет с ножом дожидаться, "чтобы поговорить", лучше бы не выходил тогда
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1515
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 15:04
#2
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это где в армии учат артерии резать? :-o
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3505
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 15:59
#3
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Мне кажется или он действительно похож на Путина?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16644
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 16:15
#4
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Цитата:
Собрал вещи и побежал в лес, думал, там перекантуюсь, потом уеду за границу, - сообщил в своих показаниях подсудимый. - Но передумал. Добрался на попутках в Костанай, устроился на работу,


заграница это он россию видимо так называет
хотел убежать
записаться в вагнер и идти убивать за бабки
куда бы там зека без документов о пересечении границы еще взяли ?


Цитата:
Первым из потерпевших допросили заместителя начальника пограничного отдела КНБ Ильяса БИРЖАНОВА. Он арендовал комнату у Шойтасова,


ммммда
авторитарная страна, полицейское государство! кричит радио свободы про казахстан
а у нас вон полицейские комнаты в доме сдают чтобы денег на житье-бытье хватало
в США такое можно представить? нет там коп это царь и бог с огромной зарплатой и соц льготами
а у нас охранники какие-то со склада получаются что по уровню компетенции что по зарплате Цитата:
ОГПУ:
Есть риск что выйдет

за убийство полицейского уже не выйдет
темболее уже рецидив
сядет либо на полную без права досрочного либо пожизненное светит


Цитата:
В ходе разбирательства также выяснилось, что подсудимый угрожал и двум другим полицейским Узункольского района: старшине Сагындыку Жакенову и лейтенанту Денису Слесаряну. И даже побил их.

а полицейские по улично-дворовым понятиям не решились его там пристрелить или рапорт написать с случившимся а тихо спокойно замяли, они же не терпилы)) их же потом во дворе засмеют да?)))

нет у нас не полиция а что-то с чем-то
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1982
Re: "Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал...
Отправлено: 27.08.24 - 16:21
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Мне кажется или он действительно похож на Путина?

и по умственному развитию ...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5712
"Когда нож сломался, взял другой и частично ампутировал голову" - Дело о жестоком убийстве полицейского рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 27.08.24 - 16:21
#6
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Цитата:
abaika95:
записаться в вагнер и идти

Не думал он о политике,не надо тут политику приплетать, обычный урод, которых в любой национальности хватает!
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