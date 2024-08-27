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≡ "Любой ценой добиваться медалей – не наш путь". О чем говорил Токаев на встрече с олимпийцами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49954
"Любой ценой добиваться медалей – не наш путь". О чем говорил Токаев на встрече с олимпийцами
Отправлено: 27.08.24 - 15:37
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"Функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат. В сфере спорта регулярно фиксируются факты коррупции. Это наносит колоссальный урон не только развитию отечественного спорта, но и имиджу страны!" – заявил президент.
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
69
Re: "Любой ценой добиваться медалей – не наш путь". О...
Отправлено: 27.08.24 - 15:37
#1
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Надеюсь что это не просто речь на встрече.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3505
Re: "Любой ценой добиваться медалей – не наш путь". О...
Отправлено: 27.08.24 - 15:58
#2
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Посмотрим, как оно получится без станозолола...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16644
Re: "Любой ценой добиваться медалей – не наш путь". О...
Отправлено: 27.08.24 - 16:17
#3
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тогда предлагаю на олимпиаду лет 16 еще не ездить тогда
пусть ребята тренируются, готовятся лучше
у нас же нет цели взять медали, есть только путь)
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