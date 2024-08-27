Отправлено: - 12:48

юля елиссева:

Референдум это куча денег, которые уйдут впустую. Без референдума, по крайней мере, не придётся врать, что большинств

Цитата:Согласен, пока предпочтительнее с точки зрения технической российское предложение лучше выглядит, если санкции не снимут будет плохо, надо думать!