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≡ Несовершеннолетнего закладчика наркотиков задержали в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49951
Несовершеннолетнего закладчика наркотиков задержали в Костанае
Отправлено: 27.08.24 - 11:46
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При обыске у него изъяли 8 zip-пакетов с порошком белого цвета, которые были обмотаны изолентой. Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком весом 3,86 г. По словам парня, пакетики он нашел на улице.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15319
Re: Несовершеннолетнего закладчика наркотиков задержали в...
Отправлено: 27.08.24 - 11:46
#1
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Что такое полиция сегодня. Меня останавливают, мол фары горят ярко наверно вы их сами поставили. Пауза. Я сначало прихожу в себя. Я им вы наверно четтпутаите. Это не камаз а новый автомобиль из Европы. Потом опять паузу держу и смотрю на его реакцию. Он там давай чёт в планшете копаться. Все друг счастливой дороги. Ошибся.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7047
Re: Несовершеннолетнего закладчика наркотиков задержали в...
Отправлено: 27.08.24 - 11:47
#2
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Неужели наши доблестные полисмены не доберутся до истины,есть ли такое поле чудес,где просто валяются дорогущие свертки с наркотиками.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15319
Re: Несовершеннолетнего закладчика наркотиков задержали в...
Отправлено: 27.08.24 - 11:48
#3
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К чему это. Страшно за детей.подставят и глазом не моргнут.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
328
Re: Несовершеннолетнего закладчика наркотиков задержали в...
Отправлено: 27.08.24 - 11:53
#4
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Подростки живут одним принципом: Чтобы жить и не тужить нужны деньги, а физический труд или умственный им не с руки, поэтому рискуют совершат преступления, зная, что им дадут срок не более 10 лет! Надо рядом с ним сажать кто завербовал (склонил) его на совершение тяжкого преступления!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15319
Несовершеннолетнего закладчика наркотиков задержали в Костанае
Отправлено: 27.08.24 - 12:04
#5
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Цитата:
абике:
Купил авто своему сыну. Ну так катайся. Он начал между делом таксовать и доставкой заниматся. Я ему, сына смотри подставят он. Не учи. Я сам все умею все знаю. Я заплакал. Не стал его по жопе бить. Поздно уже.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5709
Несовершеннолетнего закладчика наркотиков задержали в Костанае
Отправлено: 27.08.24 - 12:52
#6
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Цитата:
Vit:

Это соблазн, ума хватит, будет подальше держаться от наркотиков, ума не будет, значит плохо воспитал, прости Виталий, в этом смысле только так!
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