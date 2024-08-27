Re: Несовершеннолетнего закладчика наркотиков задержали в...

Отправлено: - 11:46

Что такое полиция сегодня. Меня останавливают, мол фары горят ярко наверно вы их сами поставили. Пауза. Я сначало прихожу в себя. Я им вы наверно четтпутаите. Это не камаз а новый автомобиль из Европы. Потом опять паузу держу и смотрю на его реакцию. Он там давай чёт в планшете копаться. Все друг счастливой дороги. Ошибся.