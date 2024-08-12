Отправлено: - 12:11

Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, добра и отличного настроения!saba: Я не согласен ни с кем!Я могу сказать только то, что я думаю! Если на твою страну напали, ты обязан защищаться, поэтому Зеленский для меня батыр, он Родину защищает!А остальное всё бла бла бла! Напала Россия ? Будьте мужественны признайте это, забудьте про Донбасс и Минский договор, перешли войсками границу, всё ты агрессор, другого не дано и точка!Vit: Да хреновый он Батыр. Если для вас Зеленский Батыр то тогда я китайский летчик. У этого батыра министры уже сидят в Америке любимой Марика.Kairat stayer: Какое мужество? Ура патриотам, как российский телевизор скажет, так они и думают. Честный взгляд на себя и ясное осознание всего происходящего с начала войны, не их прерогатива!Подробнее здесь: