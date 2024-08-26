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≡ Ребенка засыпало грунтом в траншее в Рудном. Полиция начала расследование
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49948
Ребенка засыпало грунтом в траншее в Рудном. Полиция начала расследование
Отправлено: 26.08.24 - 20:56
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ЧП произошло сегодня, 26 августа, на ул. 50 лет Октября, где прокладывают трубы холодного водоснабжения, сообщает ИА "Город". В траншее произошел обвал грунта, пострадал ребенок 2017 года рождения - его засыпало землей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40584
Re: Ребенка засыпало грунтом в траншее в Рудном. Полиция начала...
Отправлено: 26.08.24 - 20:56
#1
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В Рудном мафия, еще не вышел из 90х, так было и так будет еще порядком.
Никого как правило не накажут, стрелочника только..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15307
Ребенка засыпало грунтом в траншее в Рудном. Полиция начала расследование
Отправлено: 27.08.24 - 07:54
#2
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Страшно такие новости читать. Какое горе родителям он сделал. Своим постояно говорю, берегите себя, если вас не станет то и моя жизнь потеряет смысл. Я живу и работаю только потому что вы есть.

[Исправлено: Vit, 27.08.2024 - 07:58]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3501
Re: Ребенка засыпало грунтом в траншее в Рудном. Полиция начала...
Отправлено: 27.08.24 - 09:26
#3
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Надо писать правильно - ребёнок не пострадал, а погиб под завалом. Пострадавшим его можно было бы назвать, если бы он выжил.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15307
Re: Ребенка засыпало грунтом в траншее в Рудном. Полиция начала...
Отправлено: 27.08.24 - 09:59
#4
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На фото женщина. Походу мама.
Боженька почему ты забираешь детей. Что они тебе сделали.
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