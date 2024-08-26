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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15307
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.08.24 - 15:00
#11086
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Цитата:
Kairat stayer:

Дос согласись нас тут сожрут. Я имею орысов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40584
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.08.24 - 15:11
#11087
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Цитата:
Vit:
Дос согласись нас тут сожрут. Я имею орысов.

Пожирают скот, который молчит и ничего не может сказать.
Сегодня этот безмолвный скот везут на убой в Донбасс тысячами тонн.
Ты себя считаешь одним из них, бычек Геша или овечка Долли?
Если считаешь, то да, все верно, так всегда было и будет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40584
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.08.24 - 15:13
#11088
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Цитата:
Vit:
Пока ставрополь ставлю

И так уже более 10ти лет ставишь, выбираешь и тд.
Детей то хоть заберешь, или оставишь их в лапах Казахстана?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5798
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.08.24 - 15:31
#11089
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Цитата:
Vit:
Дос согласись нас тут сожрут. Я имею орысов.


Нет, на мой взгляд количество будет уменьшаться, причины неоднократно отмечал. Кто уехал, те давно уехали, из оставшихся многие стараются детей отправлять в основном учится в Россию, большинство там остаются. Однако этот процесс затормозился, в связи с СВО (войной). Как-то ссылаясь на сведения Росстата отмечал, что по итогам 2022 года уехавших в Россию граждан меньше чем прибывших в Казахстан. Новых сведений нет, скорее всего тенденция сохранилась. Если будет объявлена всеобщая мобилизация и не закроют границы, тогда предполагаю, что опять побегут. Даже в недружественной Грузии от 80 000 до 100 000 россиян там находятся.

Про Москву выше отметил, что будет неспокойно, там барометр всех процессов, если будут бунты, тогда там скорее всего будут, риск 50 на 50 процентов. В 2011 году были волнения, кроме войск, рос. гвардий, полиции, чеченцов привлекали, последние расквартированы там, до настоящего времени. Эксперты отмечают, что есть договорённость с ними, что их будут привлекать, в случае осложнения обстановки, будем наблюдать. Надеюсь на лучшее и всё будет нормально, мы просто обсуждаем и не знаем какие там подковёрные игры проворачиваются. В общем будем наблюдать, не всё хорошо, как показывает и говорит телевизор.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5798
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.08.24 - 15:56
#11090
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Дос Виталий, россиянам лучше никого не пугать ядерным оружием, особенно Запад и США, ответка прилетит, тот же Д.А.Медведев или генерал лейтенант А.В.Гурилёв вроде депутат Гос.Думы РФ, на слабо берут. На Э.Макрона наехали, он ответил, у Франций тоже есть ядерное оружие, у Великобританий и США тоже есть. Чертили красные линий, самое главное незыблемость государственных границ, украинцы-то уже пересекли. Например у Японцев, скрыто у Китайцев есть территориальные споры к России, при этом на Курилах и на границе с Китаем весомых войск нет, практически все в Украине воюют. Запад и США конвенциальным оружием могут уничтожить всю группировку РФ на территории Украины, авиация, томагавки и.т.д. АТАКМС не могут перехватить, более совершенные тем более не перехватят.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
895
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.08.24 - 21:01
#11091
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какой то прикол...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40584
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.08.24 - 22:21
#11092
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40584
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.08.24 - 22:25
#11093
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А, вот же она.
Зарезал русского и ограбил.
Путин помиловал.
Пришел с фронта, убил и издевался над русской бабушкой, насиловал, бабушке было 85 лет.
Путин подумать только, через 8 дней подписал второе помилование!
Ватсон, ты не представляешь!
Придет с фронта, убьет и изнасилует чьего то ребенка или мать, и Путин помилует опять.
Так зетпатриоты и живут и гордятся этим еще..




[Исправлено: 111, 27.08.2024 - 00:19]

[Исправлено: Тимур Гафуров, 27.08.2024 - 09:24]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16638
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.08.24 - 09:00
#11094
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Цитата:
Vit:
нас тут сожрут. Я имею орысов

Не, это харамная пища))


Вообще заметил
Те русские кто больше всех ноет о притеснениях и о том что их тут сожрут
Просто изначально сидят на низком старте ожидая каких-то лучших условий в загране
И ждут просто повода чтобы ломанутся в свою прекрасную Россию или Канаду

Ты же сам пишешь
Только на тебя косо посмотрят на работе (например косоглазый человек) ты тут же сверкая пятками побежишь
Но не в Россию)) там тебе пока не удобно жить из за мобилизации
В Польшу побежишь наверняка

Так что пожалуйста не ной тут о том что тебя тут кто-то хочет сожрать
Никто такое не ест и ты это знаешь
Тебе просто повод нужен для внутреннего успокоения как канадец вон нашел повод а теперь с казахстанского форума 20 лет уйти не может

Оказывается уехал- и ошибся
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15307
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.08.24 - 09:08
#11095
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Цитата:
abaika95: В Польшу побежишь наверняка
Сердцем чую я поляк. Ещё дед говорил мы западные. Даже язык легко понимаемый. Курва. Пердоли курва. И тд. Душу радует их мат) . Точно поляк я походу.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15307
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.08.24 - 09:41
#11096
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Цитата:
abaika95: Польшу побежишь наверняка
Походу точно. Я даже в консульстве получаю визу на легке. Даже мои братья казахи так не могут. А сколько я слез вижу. Мама дорогая. Мужик вышел с отказам. Я ему че? Он ты знаешь я и электрик и водитель и все в анкету вписал.. Казах. Так что ещё раз повторяю Россия и только Россия щедрая душа. Не Польша не канада.а толтько РФ.
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