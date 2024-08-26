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Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
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