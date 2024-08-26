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≡ Расписание рейсов SCAT изменили после удара молнии в самолёт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49948
Расписание рейсов SCAT изменили после удара молнии в самолёт
Отправлено: 26.08.24 - 23:31
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Они коснутся 14 рейсов, запланированных на эту неделю. Пассажиров попросили следить за sms-оповещениями и отслеживать статус своих рейсов на сайте или в приложении авиакомпании. Причиной стало повреждение одного из самолётов.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4550
Re: Расписание рейсов SCAT изменили после удара молнии в самолёт
Отправлено: 26.08.24 - 23:31
#1
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А мне в компьюере сказали, что молния для самолетов не опасна...
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