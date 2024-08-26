Отправлено: - 15:31

Vit:

Дос согласись нас тут сожрут. Я имею орысов.

Цитата:Нет, на мой взгляд количество будет уменьшаться, причины неоднократно отмечал. Кто уехал, те давно уехали, из оставшихся многие стараются детей отправлять в основном учится в Россию, большинство там остаются. Однако этот процесс затормозился, в связи с СВО (войной). Как-то ссылаясь на сведения Росстата отмечал, что по итогам 2022 года уехавших в Россию граждан меньше чем прибывших в Казахстан. Новых сведений нет, скорее всего тенденция сохранилась. Если будет объявлена всеобщая мобилизация и не закроют границы, тогда предполагаю, что опять побегут. Даже в недружественной Грузии от 80 000 до 100 000 россиян там находятся.Про Москву выше отметил, что будет неспокойно, там барометр всех процессов, если будут бунты, тогда там скорее всего будут, риск 50 на 50 процентов. В 2011 году были волнения, кроме войск, рос. гвардий, полиции, чеченцов привлекали, последние расквартированы там, до настоящего времени. Эксперты отмечают, что есть договорённость с ними, что их будут привлекать, в случае осложнения обстановки, будем наблюдать. Надеюсь на лучшее и всё будет нормально, мы просто обсуждаем и не знаем какие там подковёрные игры проворачиваются. В общем будем наблюдать, не всё хорошо, как показывает и говорит телевизор.