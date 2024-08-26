Пожирают скот, который молчит и ничего не может сказать. Сегодня этот безмолвный скот везут на убой в Донбасс тысячами тонн. Ты себя считаешь одним из них, бычек Геша или овечка Долли? Если считаешь, то да, все верно, так всегда было и будет..
Нет, на мой взгляд количество будет уменьшаться, причины неоднократно отмечал. Кто уехал, те давно уехали, из оставшихся многие стараются детей отправлять в основном учится в Россию, большинство там остаются. Однако этот процесс затормозился, в связи с СВО (войной). Как-то ссылаясь на сведения Росстата отмечал, что по итогам 2022 года уехавших в Россию граждан меньше чем прибывших в Казахстан. Новых сведений нет, скорее всего тенденция сохранилась. Если будет объявлена всеобщая мобилизация и не закроют границы, тогда предполагаю, что опять побегут. Даже в недружественной Грузии от 80 000 до 100 000 россиян там находятся.
Про Москву выше отметил, что будет неспокойно, там барометр всех процессов, если будут бунты, тогда там скорее всего будут, риск 50 на 50 процентов. В 2011 году были волнения, кроме войск, рос. гвардий, полиции, чеченцов привлекали, последние расквартированы там, до настоящего времени. Эксперты отмечают, что есть договорённость с ними, что их будут привлекать, в случае осложнения обстановки, будем наблюдать. Надеюсь на лучшее и всё будет нормально, мы просто обсуждаем и не знаем какие там подковёрные игры проворачиваются. В общем будем наблюдать, не всё хорошо, как показывает и говорит телевизор.
Дос Виталий, россиянам лучше никого не пугать ядерным оружием, особенно Запад и США, ответка прилетит, тот же Д.А.Медведев или генерал лейтенант А.В.Гурилёв вроде депутат Гос.Думы РФ, на слабо берут. На Э.Макрона наехали, он ответил, у Франций тоже есть ядерное оружие, у Великобританий и США тоже есть. Чертили красные линий, самое главное незыблемость государственных границ, украинцы-то уже пересекли. Например у Японцев, скрыто у Китайцев есть территориальные споры к России, при этом на Курилах и на границе с Китаем весомых войск нет, практически все в Украине воюют. Запад и США конвенциальным оружием могут уничтожить всю группировку РФ на территории Украины, авиация, томагавки и.т.д. АТАКМС не могут перехватить, более совершенные тем более не перехватят.
А, вот же она. Зарезал русского и ограбил. Путин помиловал. Пришел с фронта, убил и издевался над русской бабушкой, насиловал в жесточайших позах, бабушке было 85 лет. Путин подумать только, через 8 дней подписал второе помилование! Ватсон, ты не представляешь! Придет с фронта, убьет и изнасилует чьетго то ребенка, и Путин помилует опять. Так зетпатриоты и живут..
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