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≡ Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49947
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 15:22
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Штатная численность компании 740 человек, а сейчас в компании трудятся 638 работников. Решить проблему пытаются с помощью перераспределения зарплат.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3426
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 21:15
#15
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Цитата:
111:
А кто убрал с пути Аскара?

Я не приделах. 8-)
Цитата:
simkst:
Оценочная годовая выручка 38 442 799 842 ₸ (2023)

Ну вот вперёд и с песней в антикор.
Осталось распил доказать! :-x
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