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≡ Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49947
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 15:22
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Штатная численность компании 740 человек, а сейчас в компании трудятся 638 работников. Решить проблему пытаются с помощью перераспределения зарплат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40580
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 15:22
#1
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На ССГПО работаешь сутки через двое, как то так, получаешь денег даже больше, плюс пенсия в 55, плюс надбавки всякие за вредность, плюс 13я зп.
И это сейчас ССГПО в кризисе.
И миллионами, десятками тратит на обучение.
Само.
Не позорились бы вы там во КТЕКе.
Дайте достойную зп работникам, больше выходных, больше премий.
С нас то сосете по полной за отопление по полной..

[Исправлено: 111, 26.08.2024 - 16:24]
Профайл
Георгий ГОВОРОВ
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
128
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 15:47
#2
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Цитата:
111:
И это сейчас ССГПО в кризисе.

Сравнение некорректное. ССГПО это все-таки частная контора. Причем, очень крупная. Они сами могут поднимать зарплаты.
Цитата:
111:
Не позорились бы вы там во КТЕКе. Дайте достойную зп работникам

А в КТЭК все траты через тариф регулирует Департамент Комитета естественных монополий (ДКРЕМ). Они не могут сами взять и поднять тариф, и как следствие - зарплаты, даже если сильно захотят. Поэтому и "отправили заявку в апреле 2024-го".
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1981
Re: Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их...
Отправлено: 26.08.24 - 16:59
#3
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Цитата:
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников

Источник:


И теперь тихим сапом дело идёт к повышению тарифа за отопление? Понятное дело что работа тяжёлая и ответственное. Но однако из практики следует,что изначально повышают зарплату для работников управления то есть ИТР, а о рабочих думают в последню очередь
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
993
Re: Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их...
Отправлено: 26.08.24 - 17:49
#4
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Цитата:
Но однако из практики следует,что изначально повышают зарплату для работников управления то есть ИТР, а о рабочих думают в последню очередь

ИТР тоже не ахти в Ктэк зарплаты, работал там, знаю
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40580
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 18:22
#5
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Они не могут сами взять и поднять тариф, и как следствие - зарплаты, даже если сильно захотят. Поэтому и "отправили заявку в апреле 2024-го".

А может нужно применять какие то новейшие западные технологии, той же укладки труб, повышения каких то коэффициентов, какие то современные разработки, чем просто в тупую повышать тарифы, ни крена не делать в этой жизни и получать так сказать миллиарды просто так?
Тот же ССГПО дроны например начал применять, еще лет 10 назад, когда это было в диковинку, не говоря о современном импортном оборудовании, машинах, что закупает постоянно.
КТЕК почему гоняет грубо говоря на технике того века типа ДТ-75?
Задрали уже, белые и пушистые, занимаются только тем, что повышают цены и закапывают трубы в землю, которые снова гниют, рубят бабло и живут бедно.
Это для лохов разводилово просто, что у них там нет ничего.
Есть, но вовремя пилят.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6419
Re: Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их...
Отправлено: 26.08.24 - 19:07
#6
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Цитата:
111:
но вовремя пилят.


А, антикор об этом знает? Или в доле ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40580
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 19:26
#7
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Цитата:
ACROS:
антикор об этом знает?

Что такое антикор?
Такие же обычные люди, которые работают не за идею, а за деньги.
Хоть антикор, хоть президент, если вспомнить о Назарбаеве, работают за деньги и приумножают эти деньги, абсолютно нормальными человеческими способами, какие только есть..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3426
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 20:31
#8
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Цитата:
111:
Есть, но вовремя пилят.

Цифры, факты в студию.
Зачем тут голословно бредятину разводить?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1515
Re: Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их...
Отправлено: 26.08.24 - 20:32
#9
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Цитата:
111:
На ССГПО работаешь сутки через двое, как то так, получаешь денег даже больше, плюс пенсия в 55, плюс надбавки всякие за вредность, плюс 13я зп. И это сейчас ССГПО в кризисе. И миллионами, десятками тратит на обучение. Само. Не позорились бы вы там во КТЕКе. Дайте достойную зп работникам, больше выходных, больше премий. С нас то сосете по полной за отопление по полной..


.......тебе Говоров правильно сказал,нашёл что сравнить это место с пальцем..Цитата:
111:
А может нужно применять какие то новейшие западные технологии, той же укладки труб, повышения каких то коэффициентов, какие то

.....какие тебе западные технологии нету на западе таких огромных теплокампаний и трубы не укладывают в таком количестве...когда ты думать начьнёшь скажишь что пёр..шь....
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3426
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 20:39
#10
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.....какие тебе западные технологии нету на западе таких огромных теплокампаний и трубы не укладывают в таком количестве

И тепло компании по более есть и трубы укладывают поболее будет. Просто воду никто не отключает, ни горячую, ни холодную. Это же себе в убыток 8-).
Это же логично. Чем больше продашь, темь меньше можешь стоимость товара сделать, ну и наоборот. Причём трубы как раз из за отключений воды и ржавеют.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
64
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 20:43
#11
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ГКП "КОСТАНАЙСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ"

Оценочная годовая выручка 38 442 799 842 ₸ (2023)

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40580
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 20:47
#12
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
какие тебе западные технологии нету на западе таких огромных теплокампаний и трубы не укладывают в таком количестве...когда

Если собираешь ягоды в ойропейских лесах, это не значит, что разбираеться в мировых технологиях по производству отопления в домах.
Каждому свое.
Я же не лезу к тебе, как бананы или апельсины собирать, ты в этом спец.
И потому ответить разреши только специализированным спецам по энергетике.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40580
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 20:51
#13
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Цитата:
Эл-починно:
факты в студию.

А кто убрал с пути Аскара?
Вот и помалкивал бы тихонько..
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
64
Re: Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их...
Отправлено: 26.08.24 - 21:01
#14
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Цитата:
111:
специализированным спецам


??
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