На ССГПО работаешь сутки через двое, как то так, получаешь денег даже больше, плюс пенсия в 55, плюс надбавки всякие за вредность, плюс 13я зп. И это сейчас ССГПО в кризисе. И миллионами, десятками тратит на обучение. Само. Не позорились бы вы там во КТЕКе. Дайте достойную зп работникам, больше выходных, больше премий. С нас то сосете по полной за отопление по полной..
Сравнение некорректное. ССГПО это все-таки частная контора. Причем, очень крупная. Они сами могут поднимать зарплаты. Цитата:
111: Не позорились бы вы там во КТЕКе. Дайте достойную зп работникам
А в КТЭК все траты через тариф регулирует Департамент Комитета естественных монополий (ДКРЕМ). Они не могут сами взять и поднять тариф, и как следствие - зарплаты, даже если сильно захотят. Поэтому и "отправили заявку в апреле 2024-го".
И теперь тихим сапом дело идёт к повышению тарифа за отопление? Понятное дело что работа тяжёлая и ответственное. Но однако из практики следует,что изначально повышают зарплату для работников управления то есть ИТР, а о рабочих думают в последню очередь
Георгий ГОВОРОВ: Они не могут сами взять и поднять тариф, и как следствие - зарплаты, даже если сильно захотят. Поэтому и "отправили заявку в апреле 2024-го".
А может нужно применять какие то новейшие западные технологии, той же укладки труб, повышения каких то коэффициентов, какие то современные разработки, чем просто в тупую повышать тарифы, ни крена не делать в этой жизни и получать так сказать миллиарды просто так? Тот же ССГПО дроны например начал применять, еще лет 10 назад, когда это было в диковинку, не говоря о современном импортном оборудовании, машинах, что закупает постоянно. КТЕК почему гоняет грубо говоря на технике того века типа ДТ-75? Задрали уже, белые и пушистые, занимаются только тем, что повышают цены и закапывают трубы в землю, которые снова гниют, рубят бабло и живут бедно. Это для лохов разводилово просто, что у них там нет ничего. Есть, но вовремя пилят.
Что такое антикор? Такие же обычные люди, которые работают не за идею, а за деньги. Хоть антикор, хоть президент, если вспомнить о Назарбаеве, работают за деньги и приумножают эти деньги, абсолютно нормальными человеческими способами, какие только есть..
111: На ССГПО работаешь сутки через двое, как то так, получаешь денег даже больше, плюс пенсия в 55, плюс надбавки всякие за вредность, плюс 13я зп. И это сейчас ССГПО в кризисе. И миллионами, десятками тратит на обучение. Само. Не позорились бы вы там во КТЕКе. Дайте достойную зп работникам, больше выходных, больше премий. С нас то сосете по полной за отопление по полной..
.......тебе Говоров правильно сказал,нашёл что сравнить это место с пальцем..Цитата:
111: А может нужно применять какие то новейшие западные технологии, той же укладки труб, повышения каких то коэффициентов, какие то
.....какие тебе западные технологии нету на западе таких огромных теплокампаний и трубы не укладывают в таком количестве...когда ты думать начьнёшь скажишь что пёр..шь....
родом из Шанхая2022: .....какие тебе западные технологии нету на западе таких огромных теплокампаний и трубы не укладывают в таком количестве
И тепло компании по более есть и трубы укладывают поболее будет. Просто воду никто не отключает, ни горячую, ни холодную. Это же себе в убыток . Это же логично. Чем больше продашь, темь меньше можешь стоимость товара сделать, ну и наоборот. Причём трубы как раз из за отключений воды и ржавеют.
ГКП "КОСТАНАЙСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ"
родом из Шанхая2022: какие тебе западные технологии нету на западе таких огромных теплокампаний и трубы не укладывают в таком количестве...когда
Если собираешь ягоды в ойропейских лесах, это не значит, что разбираеться в мировых технологиях по производству отопления в домах. Каждому свое. Я же не лезу к тебе, как бананы или апельсины собирать, ты в этом спец. И потому ответить разреши только специализированным спецам по энергетике.
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