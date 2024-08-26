Отправлено: - 18:22

Георгий ГОВОРОВ:

Они не могут сами взять и поднять тариф, и как следствие - зарплаты, даже если сильно захотят. Поэтому и "отправили заявку в апреле 2024-го".

Цитата:А может нужно применять какие то новейшие западные технологии, той же укладки труб, повышения каких то коэффициентов, какие то современные разработки, чем просто в тупую повышать тарифы, ни крена не делать в этой жизни и получать так сказать миллиарды просто так?Тот же ССГПО дроны например начал применять, еще лет 10 назад, когда это было в диковинку, не говоря о современном импортном оборудовании, машинах, что закупает постоянно.КТЕК почему гоняет грубо говоря на технике того века типа ДТ-75?Задрали уже, белые и пушистые, занимаются только тем, что повышают цены и закапывают трубы в землю, которые снова гниют, рубят бабло и живут бедно.Это для лохов разводилово просто, что у них там нет ничего.Есть, но вовремя пилят.