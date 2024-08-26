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≡ Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49946
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 15:22
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Штатная численность компании 740 человек, а сейчас в компании трудятся 638 работников. Решить проблему пытаются с помощью перераспределения зарплат.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40574
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 15:22
#1
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На ССГПО работаешь сутки через двое, как то так, получаешь денег даже больше, плюс пенсия в 55, плюс надбавки всякие за вредность, плюс 13я зп.
И это сейчас ССГПО в кризисе.
И миллионами, десятками тратит на обучение.
Само.
Не позорились бы вы там во КТЕКе.
Дайте достойную зп работникам, больше выходных, больше премий.
С нас то сосете по полной за отопление по полной..

[Исправлено: 111, 26.08.2024 - 16:24]
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Георгий ГОВОРОВ
* Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
128
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 15:47
#2
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Цитата:
111:
И это сейчас ССГПО в кризисе.

Сравнение некорректное. ССГПО это все-таки частная контора. Причем, очень крупная. Они сами могут поднимать зарплаты.
Цитата:
111:
Не позорились бы вы там во КТЕКе. Дайте достойную зп работникам

А в КТЭК все траты через тариф регулирует Департамент Комитета естественных монополий (ДКРЕМ). Они не могут сами взять и поднять тариф, и как следствие - зарплаты, даже если сильно захотят. Поэтому и "отправили заявку в апреле 2024-го".
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1981
Re: Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их...
Отправлено: 26.08.24 - 16:59
#3
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Цитата:
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников

Источник:


И теперь тихим сапом дело идёт к повышению тарифа за отопление? Понятное дело что работа тяжёлая и ответственное. Но однако из практики следует,что изначально повышают зарплату для работников управления то есть ИТР, а о рабочих думают в последню очередь
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
993
Re: Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их...
Отправлено: 26.08.24 - 17:49
#4
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Цитата:
Но однако из практики следует,что изначально повышают зарплату для работников управления то есть ИТР, а о рабочих думают в последню очередь

ИТР тоже не ахти в Ктэк зарплаты, работал там, знаю
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40574
Больше 100 сотрудников не хватает теплокомпании Костаная. Их зарплату используют, чтобы удержать действующих работников
Отправлено: 26.08.24 - 18:22
#5
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Они не могут сами взять и поднять тариф, и как следствие - зарплаты, даже если сильно захотят. Поэтому и "отправили заявку в апреле 2024-го".

А может нужно применять какие то новейшие западные технологии, той же укладки труб, повышения каких то коэффициентов, какие то современные разработки, чем просто в тупую повышать тарифы, ни крена не делать в этой жизни и получать так сказать миллиарды просто так?
Тот же ССГПО дроны например начал применять, еще лет 10 назад, когда это было в диковинку, не говоря о современном импортном оборудовании, машинах, что закупает постоянно.
КТЕК почему гоняет грубо говоря на технике того века типа ДТ-75?
Задрали уже, белые и пушистые, занимаются только тем, что повышают цены и закапывают трубы в землю, которые снова гниют, рубят бабло и живут бедно.
Это для лохов разводилово просто, что у них там нет ничего.
Есть, но вовремя пилят.
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