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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15303
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.08.24 - 15:00
#11086
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Цитата:
Kairat stayer:

Дос согласись нас тут сожрут. Я имею орысов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40574
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.08.24 - 15:11
#11087
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Цитата:
Vit:
Дос согласись нас тут сожрут. Я имею орысов.

Пожирают скот, который молчит и ничего не может сказать.
Сегодня этот безмолвный скот везут на убой в Донбасс тысячами тонн.
Ты себя считаешь одним из них, бычек Геша или овечка Долли?
Если считаешь, то да, все верно, так всегда было и будет..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40574
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.08.24 - 15:13
#11088
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Цитата:
Vit:
Пока ставрополь ставлю

И так уже более 10ти лет ставишь, выбираешь и тд.
Детей то хоть заберешь, или оставишь их в лапах Казахстана?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5797
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.08.24 - 15:31
#11089
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Цитата:
Vit:
Дос согласись нас тут сожрут. Я имею орысов.


Нет, на мой взгляд количество будет уменьшаться, причины неоднократно отмечал. Кто уехал, те давно уехали, из оставшихся многие стараются детей отправлять в основном учится в Россию, большинство там остаются. Однако этот процесс затормозился, в связи с СВО (войной). Как-то ссылаясь на сведения Росстата отмечал, что по итогам 2022 года уехавших в Россию граждан меньше чем прибывших в Казахстан. Новых сведений нет, скорее всего тенденция сохранилась. Если будет объявлена всеобщая мобилизация и не закроют границы, тогда предполагаю, что опять побегут. Даже в недружественной Грузии от 80 000 до 100 000 россиян там находятся.

Про Москву выше отметил, что будет неспокойно, там барометр всех процессов, если будут бунты, тогда там скорее всего будут, риск 50 на 50 процентов. В 2011 году были волнения, кроме войск, рос. гвардий, полиции, чеченцов привлекали, последние расквартированы там, до настоящего времени. Эксперты отмечают, что есть договорённость с ними, что их будут привлекать, в случае осложнения обстановки, будем наблюдать. Надеюсь на лучшее и всё будет нормально, мы просто обсуждаем и не знаем какие там подковёрные игры проворачиваются. В общем будем наблюдать, не всё хорошо, как показывает и говорит телевизор.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5797
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.08.24 - 15:56
#11090
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Дос Виталий, россиянам лучше никого не пугать ядерным оружием, особенно Запад и США, ответка прилетит, тот же Д.А.Медведев или генерал лейтенант А.В.Гурилёв вроде депутат Гос.Думы РФ, на слабо берут. На Э.Макрона наехали, он ответил, у Франций тоже есть ядерное оружие, у Великобританий и США тоже есть. Чертили красные линий, самое главное незыблемость государственных границ, украинцы-то уже пересекли. Например у Японцев, скрыто у Китайцев есть территориальные споры к России, при этом на Курилах и на границе с Китаем весомых войск нет, практически все в Украине воюют. Запад и США конвенциальным оружием могут уничтожить всю группировку РФ на территории Украины, авиация, томагавки и.т.д. АТАКМС не могут перехватить, более совершенные тем более не перехватят.
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