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Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в превышении полномочий и требует отставки министра
Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в превышении полномочий и требует отставки министра
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49946
Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в превышении полномочий и требует отставки министра
Отправлено: 26.08.24 - 10:07
Медина окончила школу и на тестировании набрала 119 баллов из 140 возможных. Но на бюджетное отделение в вуз по специальности «право» не прошла - из-за того, что 20% всех мест чиновники отдали выпускникам из регионов, пострадавших от паводков.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3436
Re: Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в...
Отправлено: 26.08.24 - 10:07
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16637
Re: Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в...
Отправлено: 26.08.24 - 10:27
Цитата:
а что с такими стремными баллами теперь на грант берут чтоли? я понимаю у нее там 140-137 баллов и она возмущается
тут по сути ну чуть выше среднего результат а амбиции слово илон маск там сидит
В этом году Медина окончила школу и на тестировании набрала 119 баллов из 140
а что с такими стремными баллами теперь на грант берут чтоли? я понимаю у нее там 140-137 баллов и она возмущается
тут по сути ну чуть выше среднего результат а амбиции слово илон маск там сидит
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.04.20
- Сообщений:
- 57
Re: Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в...
Отправлено: 26.08.24 - 10:47
Цитата:
Ты сам хотя бы треть от этого количества набери
abaika95:
Ты сам хотя бы треть от этого количества набери
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 207
Re: Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в...
Отправлено: 26.08.24 - 11:47
Раз уж хотели помочь ребятам из ЧСных районов, надо было это сделать не за счёт других абитуриентов, а выделить государственные деньги и принять дополнительный набор в группы. А так-то хитренько получилось - сплошная показуха и сотрясение воздуха , мы, дескать, всё для вас, а сами у других отняли - вот так помощь !
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 44
Re: Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в...
Отправлено: 26.08.24 - 11:57
Цитата:
А вот с этим сложно не согласиться. По факту они таким способом на деле поддержали одних путём ущемления прав или интересов других.
Филипповна:
надо было это сделать не за счёт других абитуриентов
надо было это сделать не за счёт других абитуриентов
А вот с этим сложно не согласиться. По факту они таким способом на деле поддержали одних путём ущемления прав или интересов других.
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 44
Re: Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в...
Отправлено: 26.08.24 - 11:59
Цитата:
119 из 140 - это далеко не средний.
Это вообще-то значительно выше среднего.
abaika95:
что с такими стремными баллами
что с такими стремными баллами
119 из 140 - это далеко не средний.
Это вообще-то значительно выше среднего.
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 62
Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в превышении полномочий и требует отставки министра
Отправлено: 26.08.24 - 13:24
В 2024 году пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана остались прежними - по основным направлениям не менее 50 баллов.
Для поступления в национальные вузы - не менее 65 баллов, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.
Абитуриенты, решившие обучаться по направлению "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)", на ЕНТ должны набрать не менее 70 баллов.
Самые высокие пороговые баллы на образовательные программы "Право" и "Педагогические науки" - не менее 75 баллов.
Для поступления в национальные вузы - не менее 65 баллов, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.
Абитуриенты, решившие обучаться по направлению "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)", на ЕНТ должны набрать не менее 70 баллов.
Самые высокие пороговые баллы на образовательные программы "Право" и "Педагогические науки" - не менее 75 баллов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16637
Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в превышении полномочий и требует отставки министра
Отправлено: 26.08.24 - 13:57
Цитата:
Набрал в свое время выше среднего как она и на грант не прошел
А чё у вас теперь уровень оценивания снизился получается раз 119 баллов теперь считается крутым?
Цитата:
50 баллов это тебя никуда не возьмут
70 баллов начальный нормальный уровень для троешника
100 баллов хорошист
119 баллов это хорошист с плюсом но не отличник
Какой ей грант с такими баллами?
Erden81:
Ты сам хотя бы треть от этого количества набери
Ты сам хотя бы треть от этого количества набери
Набрал в свое время выше среднего как она и на грант не прошел
А чё у вас теперь уровень оценивания снизился получается раз 119 баллов теперь считается крутым?
Цитата:
EvilWizard:
Это вообще-то значительно выше среднего
Это вообще-то значительно выше среднего
50 баллов это тебя никуда не возьмут
70 баллов начальный нормальный уровень для троешника
100 баллов хорошист
119 баллов это хорошист с плюсом но не отличник
Какой ей грант с такими баллами?
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 62
Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в превышении полномочий и требует отставки министра
Отправлено: 26.08.24 - 14:04
Цитата:
В каком году ?
abaika95:
в свое время
в свое время
В каком году ?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40574
Re: Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в...
Отправлено: 26.08.24 - 15:18
Помощью детям все аферисты прикрываются, гнать ее надо в шею.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 621
Re: Выпускница подала в суд на Минобр: она обвиняет чиновников в...
Отправлено: 26.08.24 - 17:34
согласен, что чиновники не стали себе голову утруждать и пошли самым легким путем. А может им и утруждать то там нечего. В последние годы в этом мы часто убеждаемся. Короче, министр в этом вопросе явно не прав.
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